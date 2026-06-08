Миллиарды на развитие: итоги работы делегации Республики Алтай на ПМЭФ-2026

ПМЭФ-2026. Фото: max.ru/asprokopyev

Более 110 миллиардов рублей на развитие Республики Алтай. Таковы итоги работы правительства региона на Петербургском международном экономическом форуме. Рассказываем, какие проекты зайдут в республику и какую пользу принесут её жителям.

Договоренности с гигантами

На форуме работала делегация от Республики Алтай во главе с Андреем Турчаком. Власти региона достигли договорённостей с такими гигантами, как «Аэрофлот», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Сбер». Так, «Сбер» запустит новые туристические проекты, укрепляющие экономику Республики.

ПМЭФ-2026. Фото: max.ru/turchak_andrey

«Сотрудничество со «Сбером» - не просто привлечение инвестиций в экономику и туризм, а совместная системная работа над развитием Республики Алтай. Это новые рабочие места для наших жителей, налоговые поступления в бюджет региона, это колоссальная социальная нагрузка, в том числе в сфере образования, здравоохранения, соцподдержки и развития инфраструктуры. Новые инвестиционные проекты получат статус регионального значения и позволят увеличить полезные инвестиции в регион. Вместе будем развивать и укреплять экономику, которая работает в интересах республики и ее жителей», - прокомментировал Андрей Турчак.

А сотрудничество с «Аэрофлотом» - это, прежде всего, вопрос повышения транспортной доступности региона, новые возможности для жителей и гостей. Пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайск растет ежегодно, и в июне будет действовать уже 15 направлений. «Аэрофлот» выполняет рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Соглашение предполагает дальнейшее развитие авиасообщения и расширение географии полетов.

Развитие пространства

На форуме выступил президент страны. Владимир Путин подчеркнул: рост инвестиций — важнейший фактор эффективности власти. Сегодня в республике реализуются десятки инвестпроектов. Важно, что это не хаотичная застройка, а крупные федеральные проекты, которые оставляют жителям школы, больницы, детские сады, дороги и парки.

«Для нас пространственное развитие — это не освоение территории, а её капитализация через повышение качества, - подчеркнула председатель Алтайского республиканского отделения «Деловая Россия» Оксана Кондратюк. - Республика Алтай уникальна и требует особого подхода. Наш главный актив — не промышленность, а образ региона, экология, природный ландшафт и культурная идентичность. Именно над этим мы и работаем».

Руководитель проекта «Седьмое небо» Данила Андреев отметил, что в прошлом году они финансировали в Чемале строительство детского сада. А в этом году в планах - строительство в этом же селе физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Это здоровый образ жизни, это правильная среда и отличная атмосфера!», - сказал Данила Андреев.

Манеж для жителей

Спорту в Горном Алтае уделяют особое внимание. В Санкт-Петербурге подписано соглашение с компанией «Селфстроит», которая уже реализует проекты в Республике. В планах — направить ещё более 50 миллиардов на жильё, соцобъекты, а также строительство легкоатлетического манежа в Майминском районе. Проект получил поддержку в Минспорте.

«Во-первых, это воспитание молодёжи. В нашем проекте «Город гор» (жилом микрорайоне, - прим. ред.) ориентировочно будут проживать около 25 тысяч человек. Мы хотим, чтобы в шаговой доступности были такие спортивные объекты, где бы они проводили большую часть времени», - сказал основатель компании «Селфстроит» Нодар ШОНИЯ.

ПМЭФ-2026. Фото: max.ru/asprokopyev

«Манеж многофункциональный - не только с беговыми дорожками, но и со спортивным ядром для занятия легкой атлетикой. Представители Всероссийской Федерации легкой атлетики совместно с Банком ПСБ готовы оценить технические характеристики проекта и рассмотреть вопрос о поддержке республики», - сказал председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев.

Новые рынки и энергетика

Форум открыл для Алтая и новые международные рынки. Речь идёт об экспорте продукции в Западную Африку.

«В рамках второго дня форума провели переговоры с нашими коллегами из Республики Сенегал — обсудили установление долгосрочного международного сотрудничества для укрепления российско-африканских отношений, - говорит Александр Прокопьев. - Договорились проработать вопросы экспорта продукции АПК, включая мясо, мед и продукцию глубокой переработки. Также — провести обмен опытом в области устойчивого сельского хозяйства и сохранения природных ресурсов. Сенегал — динамично развивающаяся страна и важный логистический и экономический хаб Западной Африки. Через его инфраструктуру открывается доступ к широкому региональному рынку».

ПМЭФ-2026. Фото: max.ru/asprokopyev

Важным вопросом остаётся развитие энергетики. Председатель правительства Республики Александр Прокопьев провёл встречи с зампредседателя правительства РФ Александром Новаком, а также руководством компании «АБС Электро», которая займётся обучением кадров в области энергетики и электротехники.

«Вопрос развития энергетики остается для нас одним из приоритетных. Это важно как для жителей, так и для партнеров региона. В рамках ПМЭФ-2026 был подписан ряд соглашений, которые также требуют решения вопроса дефицита электроэнергии и увеличения пропускной способности электросети в Республике Алтай», - прокомментировал Александр Прокопьев.

Участники СВО и студенты

Не оставили без внимания участников спецоперации и студентов. Так, в регионе запустят проект по трудоустройству ветеранов СВО.

«Мы заключаем соглашения с различными крупными предприятиями, договариваемся об определённой квоте, которую готовы предоставлять ветеранам СВО. Далее все полностью сопровождаем», - говорит президент ООО МСП «Новая формация» Юрий Айрапетян.

Александр Прокопьев провел рабочую встречу с представителями Российских студенческих отрядов. Он рассказал, что региональное отделение в Республике Алтай работает с 2017 года. Уже сформированы четыре отряда: строительный, педагогический, сервисный и сельскохозяйственный. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве.

ПМЭФ-2026. Фото: max.ru/asprokopyev

«Вместе мы продолжим создание студенческих отрядов на базе республиканских учебных заведений. Будем привлекать молодёжь к работе в строительстве, транспортной отрасли, благоустройстве и других сферах. Особое внимание уделим профессиональной подготовке, а также условиям труда и отдыха», - сказал председатель регионального правительства.

В итоге делегация возвращается в республику с 12 соглашениями на сумму более 110,26 миллиарда рублей. Впереди — масштабные задачи по реализации туристических, инфраструктурных, образовательных, экологических проектов, а также планы по поддержке предпринимательства, увеличению количества рабочих мест и улучшению качества жизни в Республике Алтай.

«Наш главный приоритет — интересы и комфорт граждан региона. В условиях динамичной работы и развития он будет соблюдён безусловно», - подчеркнул Александр Прокопьев.

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