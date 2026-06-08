Как шахматы, но с костями. В Барнауле прошел Кубок журналистов по нардам

Соревнования состоялись на прошедших выходных Фото: ЯНКИН АЛЕКСЕЙ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский край – регион многонациональный. Среди множества народов, населяющих регион, есть армянская и белорусская диаспоры. И уже стало доброй традицией при их поддержке проводить Кубок журналистов по нардам.

В этот раз участие в соревнованиях приняли 16 человек - журналисты региональных изданий и сотрудники пресс-служб. В их числе был и корреспондент «Комсомолки». Кубок был приурочен к Дню России и 20-летию Общественной палаты Алтайского края.

Соревнования прошли в Союзе армян Алтайского края Фото: ЯНКИН АЛЕКСЕЙ. Перейти в Фотобанк КП

Соревновались 16 участников Фото: ЯНКИН АЛЕКСЕЙ. Перейти в Фотобанк КП

Нарды - одна из древнейших настольных игр на планете. Их история уходит корнями в эпоху Древнего Рима. Главная особенность игры - развитие стратегического мышления: цель состоит в том, чтобы опередить соперника и первым перевести все свои фишки с одной стороны доски на другую. Многие игроки сравнивают нарды с шахматами, но есть важное отличие - в нардах всегда присутствует элемент удачи, ведь многое зависит от броска кубиков.

Среди участников Кубка были и те, кто взял в руки нарды впервые. Поэтому перед началом состязаний организаторы провели инструктаж и даже раскрыли небольшой секрет успеха:

«Нужно следить за своими бросками и отмечать, какие цифры выпадают чаще. От этого можно теоретически рассчитывать ходы. А есть мастера, которые могут словно по заказу выбрасывать куш (дубли), который умножает выпавшие значения и количество ходов на два - настолько уже рука набита».

Победителем Кубка стал Алексей Янкин из пресс-службы Общественной палаты Алтайского края. Помимо медали и кубка, по традиции ему вручили набор нард от постоянного партнёра соревнований - УФСИН России по региону. Второе место занял Эдуард Клипенштейн, возглавляющий пресс-службу Барнаульского завода АТИ. Третье место завоевал редактор издания «Новости Алтая» Валерий Зиястинов, обыгравший фотокорреспондента «Алтайской правды» Олега Богданова.

Победителем стал Алексей Янкин (справа) Фото: ЯНКИН АЛЕКСЕЙ. Перейти в Фотобанк КП

«Для меня большое счастье сегодня победить - четыре года организую и участвую в турнире, но занял первое место впервые. Хотя, честно, я не ожидал, думал, что проиграю в первом раунде и пойду заниматься своей привычной журналисткой работой - фотографировать и брать интервью у участников. Но получилось так, что побеждал и переходил из этапа в этап. У нас в крае появилось такое сообщество спортивных журналистов, что проводить подобные турниры очень легко, в них участвует много представителей прессы. Представляете, собрать людей одной профессии, такой редкой, как журналистика, в одном месте - это, мне кажется, прекрасно. Турниры всегда проводятся с вдохновением - все радуются не только спортивному результату, но и взаимному общению», - приводит слова победителя Алексея Янкина «Алтайский спорт».

Организаторами турнира является Общественная палата Алтайского края, Союз журналистов Алтайского края, Союза армян региона и Белорусское землячество.