Что стало с проблемным аварийным домом на улице Тимуровской в Барнауле

Дом до ремонта Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дом № 37 на улице Тимуровской в Октябрьском районе Барнаула построили почти 60 лет назад – в 1969 году. А в марте этого года строение признали аварийным и объявили режим повышенной готовности.

Специалисты тогда выяснили: в доме изношены инженерные коммуникации, поперечные стены и кровля. Находиться там было небезопасно. Внутри поставили специальные распорки, а жильцов попросили освободить квартиры. Людям предложили воспользоваться маневренным фондом для проживания, также был развернут пункт временного размещения, но туда никто не обратился. Тем, кто решил, временно снимать жилье, компенсировали оплату аренды.

Дом до ремонта Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В дальнейшем планировался либо ремонт дома, либо снос. В случае сноса жильцам полагалась денежная выплата или равноценная квартира. И тут возникла проблема. Дела в том, что дом - бывшее общежитие, и там не полноценные квартиры, а небольшие комнатки (132 жилых помещения в четырёхэтажном кирпичном доме). И за такую комнатку могли насчитать мизерную сумму, которой не хватило бы на покупку квартиры. С поиском равноценного «общаге» жилья тоже могли возникнуть проблемы.

Обеспокоенные жильцы высказывали недовольство, но в итоге ситуация разрешилась в их пользу. После обследования было выдано заключение: снос не требуется, в доме можно провести аварийно-восстановительные работы. Как рассказали в мэрии, рабочие отремонтировали кирпичную кладку и железобетонные конструкции, устранили повреждения в местах примыкания лестничных площадок, в восьми секциях заменили двери, обновили сети водоснабжения и канализации, провели отделочные работы и установили сантехнику.

Дом до ремонта Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Согласно заключению специализированной организации ООО «СМР» от 1 июня, аварийно-восстановительные работы устранили ранее выявленные дефекты в конструктивных элементах (внутренних стен). Эксперты подтвердили отсутствие угрозы обрушения здания и риска причинения вреда жизни и здоровью граждан», - сказали в администрации Барнаула.

Комиссия приняла решение о снятии режима повышенной готовности, и теперь жильцы могут вернуться в свои квартиры.

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