Самые красивые актеры страны. Кто из звезд пройдет по красной дорожке Шукшинского кинофестиваля

В 2022 году на мероприятии побывал Павел Деревянко Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

21-25 июля в Алтайском крае пройдет юбилейный 50-й всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» и 28-й всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Традиционно мероприятие соберёт ведущих деятелей культуры, известных мастеров сцены и кино. В этом году также ожидается звездный состав.

Анна Якунина

Анна Якунина Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказали в Минкультуры региона, 21 июля в Молодёжном театре Алтая состоится сольный выход народной артистки России Анны Якуниной. Актриса представит моноспектакль «Монолог женщины», где в откровенном разговоре поведает о своём творческом пути и исполнит любимые произведения Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского и других поэтов. 23 июня творческую программу артистки увидят и жители Рубцовска.

Анна Якунина известна массовому зрителю по ролям в сериалах и фильмах. Среди её наиболее заметных работ - роль медсестры Нины Дубровской в сериале «Склифосовский». Эта работа стала одной из самых ярких в её карьере. Актриса снималась в сериале в течение шести сезонов.

Даниил Страхов

Даниил Страхов с супругой Марией Леоновой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В краевом театре драмы им. Шукшина 21 июля зрителей ждёт премьера моноспектакля «Бей в поэта» знаменитого артиста Даниила Страхова. Программа представит собой поэтический марафон, в который вошли стихи знаковых авторов XX века: Иосифа Бродского Арсения Тарковского, Давида Самойлова, Александра Ерёменко и других.

Даниил Страхов – популярный российский актер. После выхода сериала нулевых «‎Бедная Настя», где он сыграл роль надменного красавца-поручика, молодой артист стал кумиром многих российских зрительниц. В его фильмографии роли в таких известных проектах, как «Дети Арбата», «Всегда говори всегда», «Грозовые ворота», «Исаев», «Знахарь» и других.

С годами популярность Страхова поутихла, но он все еще продолжает активно сниматься. Одна из его последних работ - частный детектив, обладающий экстрасенсорным даром, в сериале «Гипнозис».

Станислав Бондаренко

Станислав Бондаренко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, в число приглашённых звёзд фестиваля вошел артист театра и кино Станислав Бондаренко. Его творческий вечер запланирован в Бийске. А кульминацией участия станет выступление на финальной программе фестиваля на горе Пикет.

Станислав – еще один любимец миллионов российских женщин. Популярность актеру принесли многосерийные мелодрамы, в которых он играл сердцеедов. Именно этот образ стал его визитной карточкой и покорил сердца зрительниц. Станислав традиционно, как и Даниил Страхов, входит в топ самых красивых актеров страны.

Актер играл в таких сериалах, как «Верни мою любовь», Бархатный сезон», «Частная жизнь», «Метод уборщицы» и многих других. А сейчас в производстве находится лента «Война и мир», где он исполнит роль князя Андрея Болконского.

22 июля Даниил Страхов, Анна Якунина и Станислав Бондаренко пройдут по красной дорожке Шукшинского кинофестиваля. Однако список гостей не ограничивается этими именами. Ожидается, что в мероприятиях также примут участие известные писатели, режиссеры и продюсеры.

Как отметили в Минкульте региона, полная программа фестиваля и список конкурсных фильмов будут опубликованы в конце июня.

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