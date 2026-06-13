Дудки вам! На Алтае запретят продажу вейпов и жидкостей к ним

Вейпы планируют запретить Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Запрет вейпов в Алтайском крае перестал быть слухами – стало известно, когда депутаты рассмотрят законопроект и с какой даты он может вступить в силу. Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».

Еще в прошлом году президент страны Владимир Путин одобрил предложение губернатора Нижегородской области о наделении регионов правом на полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», - сказал тогда президент.

В Алтайском крае практически сразу началась работа по подготовке регионального законопроекта. С таким предложением выступил спикер АКЗС Александр Романенко.

«Алтайский край неоднократно предлагал раньше региональные решения именно в виде законов. Это происходило еще до того, как данные вопросы начинали поднимать на федеральном уровне», - говорил тогда председатель комитета по здравоохранению АКЗС Владимир Лещенко.

Законопроект рассмотрят в октябре текущего года - после того, как в сентябре пройдут выборы в АКЗС. Как пояснил Владимир Лещенко сроки немного затянулись из-за того, что регионы только недавно получили право регулировать этот вопрос. В случае, если региональные депутаты одобрят запрет на продажу вейпов, то в силу закон вступит с 1 марта 2027 года.

«Принимая закон мы будем обращаться и к соседним регионам с просьбой о принятии такого же закона. Я думаю, коллеги поддержат», - сказал Владимир Лещенко.

Закон будет предусматривать административную ответственность за нарушение. Главная причина введения запрета – большое количество контрафактной продукции, распространение курения среди молодежи.

Для людей курящих вейпы никаких штрафов не предусмотрено. Хотя в том же Таиланде такая практика существует.

«Для курящих речь пока идет только о просветительской работе. Ну и если негде будет купить, то и вероятно снизится число курящих», - отмечает Владимир Лещенко.

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