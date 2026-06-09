Юлия Снигирь ответила на критику сериала об алтайском маньяке

Юлия Снигирь призналась, что на съемках сериала ей было жутко Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

28 мая 2026 года состоялась долгожданная премьера сериала «После Фишера. Инквизитор», в основу которого легла реальная история алтайского маньяка. Главные роли сыграли Александр Петров и Юлия Снигирь.

Если Петров в целом получил от зрителей и коллег положительную оценку, то на Юлию Снигирь обрушилась волна негодования. Причем досталось ей и за ее собственную роль и за сериал в целом. Многие сравнивают ее персонажа с Иваном Янковским, который сыграл следователя в первых двух частях «Фишера»: дерзкая и мужиковатая.

А главные претензии к сериалу сошлись на его мрачности. Но Юлия Снигирь считает, что не все проекты на ТВ должны быть яркими и светлыми, как «Папины дочки». Это неправильно и рушит всю задумку авторов и не придает той атмосферы, которую закладывают в ленту.

«Потом продюсеры с каналов и платформ требуют, чтобы ярко и светло, и чтобы не жаловался никто. В целом, спрос рождает предложения. Не убивайте и без того еле живой кинематограф — сценарии сейчас кровь из глаз», – прокомментировала актриса VOICE.

Более того, Юлия добавила, чтобы зрители не смотрели пиратские копии сериала, которые даже визуально выглядят гораздо темнее, чем есть на самом деле.

«Где-то вдруг попалось про то, что мол, темно, не видно ничего. Что ж такое, а? Я это всю дорогу слышу про фильмы, которые хорошо сняты (про «Мастера и Маргариту» то же самое писали). Умоляю, не смотрите пиратки. Ну и видимо, с носителями, на чем смотрите, разберитесь», – отрезала она.

По мнению самой Снигирь даже съемки порой были жуткими. Логично, что и финальный вариант не будет ярким и светлым. Тем более, что речь идет про триллер и про маньяка.

«Постоянно какие-то заброшенные заводы, леса, что-то такое страшное. Иногда неприятное», — сказала Юлия 5-tv.ru.

Снигирь полностью отдала себя съемкам, вжилась в роль опера настолько, что порой ей самой становилось страшно. Чтобы не сойти с ума съемочная группа между дублями старалась больше шутить, тем самым хоть как-то разрядить обстановку.

«Часто ты стараешься абстрагироваться, но мы постоянно пытались шутить, если честно, на площадке. Вот Саша (Александр Петров, – прим. ред.) может подтвердить», — поделилась Снигирь.

Справка КП:

«После Фишера. Инквизитор» — это третий сезон российского детективного триллера «Фишер». Он рассказывает о жутких убийствах абитуриенток «политеха», совершенных в Барнауле. Реальный маньяк был пойман спустя 23 года после последнего известного эпизода. На его счету 11 жертв. Сейчас он отбывает наказание.

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