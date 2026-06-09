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Звезды9 июня 2026 7:00

Юлия Снигирь ответила на критику сериала об алтайском маньяке

Она призвала зрителей не смотреть пиратские версии сериала
Анна СЕМИНА
Юлия Снигирь призналась, что на съемках сериала ей было жутко

Юлия Снигирь призналась, что на съемках сериала ей было жутко

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

28 мая 2026 года состоялась долгожданная премьера сериала «После Фишера. Инквизитор», в основу которого легла реальная история алтайского маньяка. Главные роли сыграли Александр Петров и Юлия Снигирь.

Если Петров в целом получил от зрителей и коллег положительную оценку, то на Юлию Снигирь обрушилась волна негодования. Причем досталось ей и за ее собственную роль и за сериал в целом. Многие сравнивают ее персонажа с Иваном Янковским, который сыграл следователя в первых двух частях «Фишера»: дерзкая и мужиковатая.

А главные претензии к сериалу сошлись на его мрачности. Но Юлия Снигирь считает, что не все проекты на ТВ должны быть яркими и светлыми, как «Папины дочки». Это неправильно и рушит всю задумку авторов и не придает той атмосферы, которую закладывают в ленту.

«Потом продюсеры с каналов и платформ требуют, чтобы ярко и светло, и чтобы не жаловался никто. В целом, спрос рождает предложения. Не убивайте и без того еле живой кинематограф — сценарии сейчас кровь из глаз», – прокомментировала актриса VOICE.

Более того, Юлия добавила, чтобы зрители не смотрели пиратские копии сериала, которые даже визуально выглядят гораздо темнее, чем есть на самом деле.

«Где-то вдруг попалось про то, что мол, темно, не видно ничего. Что ж такое, а? Я это всю дорогу слышу про фильмы, которые хорошо сняты (про «Мастера и Маргариту» то же самое писали). Умоляю, не смотрите пиратки. Ну и видимо, с носителями, на чем смотрите, разберитесь», – отрезала она.

По мнению самой Снигирь даже съемки порой были жуткими. Логично, что и финальный вариант не будет ярким и светлым. Тем более, что речь идет про триллер и про маньяка.

«Постоянно какие-то заброшенные заводы, леса, что-то такое страшное. Иногда неприятное», — сказала Юлия 5-tv.ru.

Снигирь полностью отдала себя съемкам, вжилась в роль опера настолько, что порой ей самой становилось страшно. Чтобы не сойти с ума съемочная группа между дублями старалась больше шутить, тем самым хоть как-то разрядить обстановку.

«Часто ты стараешься абстрагироваться, но мы постоянно пытались шутить, если честно, на площадке. Вот Саша (Александр Петров, – прим. ред.) может подтвердить», — поделилась Снигирь.

Справка КП:

«После Фишера. Инквизитор» — это третий сезон российского детективного триллера «Фишер». Он рассказывает о жутких убийствах абитуриенток «политеха», совершенных в Барнауле. Реальный маньяк был пойман спустя 23 года после последнего известного эпизода. На его счету 11 жертв. Сейчас он отбывает наказание.

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