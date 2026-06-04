Наталья сама участвует в процессе варки сыра Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Мама троих сыновей Наталья Куликова из Барнаула круто изменила свою жизнь, оставив юридическую практику и уйдя в свой бизнес. Сейчас она производит сыр, да непростой, а крафтовый. В маленьком цехе делают изысканные сорта – дорблю, курт, белпер кнолле, шевр в масле и даже особенный лавандовый. Как жизнь бывшего юриста закрутилась вокруг головки сыра – в материале «Комсомолки».

Сыры частной сыроварни Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский сыр с лавандой из Крыма

Наталья получила юридическое и экономическое образование. В 2009 открыла свою юрфирму, которой руководила до 2022 года. Затем пришло понимание – хочется другого. Она выкупила убыточное мясное производство и за полтора года смогла нарастить продажи. Компания занималась производством различных мясных снэков из конины, марала, говядины и курицы. Однако спустя некоторое время Наталья поняла, что это ей не очень интересно и продала мясной бизнес. Поездила по предпринимательским выставкам, мероприятиям, организованные в том числе центром «Мой бизнес», и – созрела: сыр – вот, что ее зацепило.

Наталья Куликова Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Готовый сыр Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Вместе с партнером Алексеем Ткачевым они решили открыть небольшую частную сыроварню. Выбор пал на нишевый сегмент. Конкурировать с гигантами рынка, производящих классику типа «российского» и «голландского» сыров, маленькое предприятие не может. А вот предложить нечто особенное – вполне. Первая варка сыра состоялась 13 марта 2025 года.

Алексей Ткачев Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

«У нас была выработанная стратегия. Начинали всего с двух позиций. Это шарики белпер кноли, которые продавали по пивным магазинам, так как я знала этот рынок еще по работе с мясными снеками. А также мы начали производить свой дорблю. Обычно головки этого вида созревают 3-6 лет. Мы же сделали порционный формат кусочков по 150 граммов быстрого созревания», – рассказывает Наталья.

Дорблю Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Позже ассортимент расширили. Появился особо изысканный продукт в линейке для настоящих гурманов – лавандовый сыр. Цветочки настоящей лаванды поставляют из Крыма, настаивают на молоке и добавляют ее в сыр.

Несмотря на небольшое помещение и штат, продукцию поставляют уже далеко за пределы региона. В географии экспорта Москва, Пермь, Екатеринбург, Благовещенск, Новосибирская и Кемеровская области.

Лавандовый сыр Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Лавандовый сыр Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

1,5 млн – в мусорку

Сыновьям Натальи 25, 12 и 8 лет. Старший живет отдельно. На вопрос, как она успевает совмещать бизнес с семьей, она отвечает:

«Да никак не успеваю. Семья относится с понимаем. С детьми мы ходим в походы. Скоро собираемся на две недели идти к Белухе», – рассказывает предпринимательница.

Производственный цех Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня сыроварня выпускает более десяти видов продукции. Помимо белпер кноли и дорблю, это шевр в масле, лавандовый сыр, сырные нити со вкусом лосося, рака с укропом, белых грибов, а также «европеизированный курт» и новые копчёные сыры. В цехе работает всего пять человек. Наталья и Алексей сами непосредественно участвуют в варке.

Производственный цех Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Многому пришлось учиться в теории, на практике и на собственных ошибках. Однажды выбросили партию дорблю на целых 1,5 млн рублей. Всё из-за смены диеты у коров – они поели «не той» травы. В итоге сыр созрел неправильно. После этого случая поменяли технологический процесс во избежание таких казусов в будущем.

Производственный цех Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Производственный цех Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Алексей Ткачев Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

«Главное в бизнесе – не скулить. Собираешься и идёшь дальше. Бизнес - это высокая ответственность перед поставщиками, покупателями и людьми, которых ты привлёк», – говорит Наталья.

Сейчас сыроварня готовится к запуску копчёного сыра и участвует в конкурсе «Лучший сыр Сибири». В планах своя ферма, чтобы контролировать качество молока от коровы до готового продукта.

Отметим, что в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Алтайском крае продолжается реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Подробную информацию о них можно получить в региональном Центре «Мой бизнес».

Производственный цех Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В линейке различные виды крафтовых сыров Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Процесс варки Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

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