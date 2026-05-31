Топ-10 малоизвестных пещер Алтая, которые стоит посетить любителям необычных впечатлений

Впереди туристический сезон, и если надоели пляжный отдых и стандартные экскурсии, можно исследовать удивительный мир пещер. В Алтайском крае самые известные – Денисова и Тавдинские. Эти природные достопримечательности давно пользуются популярностью среди туристов. Но мы расскажем о других пещерах - не столь популярных, но не менее интересных. Там действительно есть на что посмотреть.

Сразу предупредим: посещать пещеры следует в сопровождении опытных гидов, а в большинстве случаев - только при определенной подготовке и со снаряжением.

Пещера Музейная

Где находится: вдоль реки Каракол, в бассейне верхнего Ануя на северо-западе Республики Алтай.

Название говорит само за себя — здесь, как в музее. Каждый из шести залов имеет свое название: Скелетный, Музейный, Глиняный, Вестибюльный, Саркофагный и Конференц-зал. Все они соединены между собой проходами, и некоторые настолько узкие и низкие, что пройти там достаточно трудно. Кроме этих шести залов есть еще несколько гротов, например Медуза и Музыкальный.

Самая большая ценность этого объекта — уникальные сталактиты. Они вырастают до 25 сантиметров в длину и представляют собой полые и ломкие трубки. А если спуститься вглубь примерно на 15 метров, можно увидеть невероятные ледовые скульптуры в форме кристаллов с острыми и тонкими краями, которые сверху покрыты тонким слоем красной глины. Удивительное зрелище!

Самостоятельно посещать пещеру не рекомендуется из-за сложных переходов под землей. Увидеть пещеры помогут опытные инструкторы-экскурсоводы, которые выдадут необходимое оборудование для спуска и подъема.

Ороктойская (Айгаринская) пещера

Где находится: Чемальский район, недалеко от села Ороктой, в верховьях реки Агайра.

Это памятник природы Республики Алтай. Добираться до пещеры не трудно – она находится на левом берегу реки Агайра внизу скалистого выступа.

Уже в первом гроте можно увидеть крупные сталагмиты - высотой аж до одного метра и в диаметре до 35 сантиметров. За уступом идёт отверстие в ледяной стене, протяжённостью шесть метров, за которым располагается просторный обвальный зал - грот Мрачный. Дно пещеры устилает ледник.

Просто прогуляться по пещере не удастся, так как для её посещения потребуется определённая подготовка, и относится она к первой категории сложности. Вам придётся опускаться по верёвке и проползать в отверстия.

Пещера Кёк-Таш

Где находится: в 15 км от с. Камлак в Шебалинском районе Республики Алтай.

Кёк-Таш на алтайском значит «синий камень», получил это название благодаря особенностям своего мрамороподобного известняка, который имеет серо-голубоватый оттенок.

Пещера до глубины 200 м представляет собой последовательность колодцев. В районе минус 200 метров расположена зона разломов с крупными гротами, системой древних тупиковых ходов. Самый значительный грот — Мрачный, на дне которого громоздятся крупные глыбы известняка. Проход на дно пещеры — по древней галерее. В этой пещере много красивейших образований разнообразной формы с оттенками от белого до тёмно-серого.

Для прохождения требуется наличие специального оборудования и хороших навыков.

Алтайская пещера

Где находится: Алтайский район Алтайского края, вблизи села Черемшанка.

Это одна из самых сложных пещер во всей Сибири. Глубина — 240 м, протяженность — почти 4,5 километра. Вход в нее — это вертикальное отверстие шириной 45 сантиметров.

Без специальной подготовки и сопровождения опытного гида увидеть то, что скрыто под землей, не получится. Но те, кто поставит перед собой цель посмотреть, что находится внутри, будут вознаграждены — в гротах «растут» сталактиты и сталагмиты до 5 метров (!) в длину. Увидеть такое можно далеко не в каждой пещере!

Грот Ихтиандра

Где находится: Алтайский район Алтайского края, недалеко от Тавдинских пещер, на левом берегу Катуни.

Пещеру с романтичным названием посетить не так просто. Дело в том, что эта достопримечательность — сдвоенный грот протяженностью 30 метров. Около памятника Николаю Рериху видно входы-колодцы, а пол пещеры находится на уровне воды. Второй вход расположен на уступе обрыва.

Если идеальное время для посещения остальных пещеры — с июня по конец сентября, то для изучения грота Ихтиандра больше подходит зима, когда замерзает вода в Катуни. А во время паводка в пещеру можно заплыть на лодке. Но не стоит посещать ее самостоятельно - только с опытным гидом.

Пещера Летучих мышей

Где находится: Краснощековский район, в 4 км от села Усть-Пустынка по правому берегу реки Чарыш.

Эта пещера называется так из-за обитания в ней колонии летучих мышей вида ночница остроухая, занесенных в Красную книгу. Численность ночниц, увы, непрерывно сокращается. А Краснощековский район — самая северная точка ареала распространения этого вида в стране.

Бонусом станут виды, которые откроются по дороге к пещере. Эти места славятся красивыми видами на реки, бескрайние луга и небольшие горы.

Особой подготовки для посещения пещеры не требуется, но рекомендуется договариваться с гидом или экскурсоводом, так как сложные переходы под землёй могут быть небезопасны для неподготовленных людей.

Пещера Ледяная

Где находится: Краснощековский район, в 1 км вверх по реке Чарыш от поселка Усть-Чагырка.

Судя по отзывам туристов, это одна из красивейших пещер Алтая с известковыми образованиями на стенках в виде завораживающих кристаллов кальцита, арагонита и известковых натечных форм. Натёчная форма возникает из воды, просачивающейся из длинной трещины или стекающей с уступа. Выглядит – потрясающе.

Важное уточнение: для посещения достопримечательности лучше договориться с гидом или экскурсоводом, потому что самостоятельно добраться непросто.

Пещеры Чинетинского заказника

Где находятся: Краснощековский район Алтайского края, рядом с селом Усть-Белое.

Краснощековский район богат на пещеры, только на территории Чинетинского заказника известно не менее девяти пещер, содержащих богатый палеонтологический и археологический материал и являющихся местом летнего обитания и зимовки летучих мышей. Мы выделили три из них.

Большая Ханхаринская - памятник археологии, природы и истории краевого значения. Здесь найдены многочисленные останки древних животных, в том числе шерстистого носорога, пещерной гиены, древней лошади, бизона и мамонта. В пещере обитают летучие мыши.

Пещера Небо с 2010 года считается памятником природы краевого значения. Глубина пещеры порядка 30 метров, в ней три зала, соединенные узкими коридорами. Внутри можно увидеть небольшие сталактиты, интересные кальцитовые образования, подтеки от стекающей веками воды, окаменелых древних членистоногих, а также летучих мышей.

Верхнечинетинский пещерный комплекс состоит из четырех небольших пещер, расположенный в рассеченном несколькими логами массиве известняков, резко обрывающемся над рекой Иней высокими отвесными скалами. Является памятником археологии, где были выявлены артефакты верхнего палеолита.

Посещение пещер рекомендуется с государственным инспектором Чинетинского заказника.

В Чагырской пещере, расположенной в Краснощековском районе Алтайского края был обнаружен зуб возрастом 59 тысяч лет. Он принадлежал неандертальцу. Археологи провели целый ряд исследований и выяснили, что моляр был поражен кариесом и его вылечили!