Коста Лакоста, «Фактор 2» и MIA Boyka: концерты на Яровом летом 2026

Организаторы дали анонс, какие группы и исполнителей этим летом дадут концерт на курортных площадках в Алтайском крае. Рассказываем о том, кто даст концерты в Яровом в 2026 году.

Открытие летнего сезона

На Яровом открытие летнего сезона в этом году запланировано на 27 июня. В этот день всех желающих приглашают принять участие в Фестивале-карнавале «САПряжение». Он состоится на прибрежной зоне Причала 42.

Это будет яркий и красочный костюмированный праздник. Участники выйдут в акваторию озера Большое Яровое на своих SUP-бордах. Их, кстати, можно украсить на свой вкус. Главное требование – безопасность, как для себя, так и для окружающих.

Присоединиться к шествию могут все, без учета опыта катания на доске. Райдеры до 18 лет обязательно должны быть в спасжилете. Участие бесплатное. Старт в 11.00.

Гарик Богомазов («Отпетые мошенники»)

В этот же день, 27 июня, на территории Причала 42 выступит бывший солист легендарной группы из 90-х «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов. Он обещает исполнить такие нетленки как «Люби меня, люби», «А у реки», «Девушки бывают разные» и другие. Это будет настоящий привет из прошлого.

Стоимость билета 1800 рублей.

18+

«Фактор 2»

28 июня на Причале 22 посетителей ждет живая музыка и незабываемая атмосфера нулевых. Создавать ее поможет группа «Фактор 2». Все вместе вспомним молодость под некогда обожаемые «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс».

Стоимость билета 1800 рублей.

18+

Коста Лакоста

3 июля Причал 22 предлагает погрузиться в ретро-атмосферу.

«Вас ждёт вечер, который запомнится надолго», - анонсируют организаторы.

Коста Лакоста обещает порадовать публику исключительно живым исполнением. Приходите лично услышать его хиты «А ты говоришь», «По улицам», «По-другому» и другие.

Стоимость билета 1800 рублей.

18+

«Нэнси»

Группа «Нэнси» во главе с Андреем Костенко звучала на дискотеках в 90-х годах прошлого столетия. Можно говорить о том, что для нашей страны это был своего рода феномен, потому что группа исполняет музыку в стиле шансон – не совсем подходящий формат для таких мероприятий. Несмотря на это, все выбегали на танцпол под их «Дым сигарет с ментолом», «Девушка мечты», «Я тебя нарисовал» и другие.

Свой успех группа повторит 4 июля на сцене Причала 42.

Стоимость билетов 2000 рублей.

18+

VAVAN

10 июля полюбившийся многим исполнитель, звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов вновь приезжает на Алтай! Это будет яркое музыкальное событие, но в то же время со сцены прозвучат песни с душевными текстами.

Стоимость билетов 2200 рублей.

18+

«Динамит»

Илья Зудин из группы «Динамит» 11 июля приведет на Алтае песни, которые разрывали сердца в 90-х и начале 2000-х. Гости концерта смогут опять перенестись в то время, пережить те же эмоции, вспомнить свою юность: «Я не забуду никогда», «Ямайка», «Белый снег», «Никому, ни за что, никогда» – все это вновь прозвучит в живом исполнении.

Стоимость билетов 1800 рублей.

18+

«Акула»

Критики говорят, что песни Акулы до сих пор в тренде. «Кислотный DJ», «Мало» и «Я убегаю» до сих пор включают в клубах, а сама Оксана Почепа как будто не меняется. Все такая же молодая, прекрасная и зажигательная.

Своих поклонников она будет ждать 17 июля на Причале 42.

Стоимость билетов 2000 рублей.

18+

MIA Boyka

Современная популярная исполнительница MIA Boyka 18 июля разорвет танцпол Причала 22 своими хитами «Базовый минимум», «Я САМАЯ», «Пикачу», а также свежей новинкой – «Экспонат».

Этот вечер идеально подойдет для ценителей современной поп-музыки.

Стоимость билетов 1800 рублей.

18+

Но это далеко не полный список тех, кто выступит на Причале 22 и Причале 42 этим летом. 19 июля ожидается выступление группы «Демо», 27 июля - HI-FI, 25 июля – Султан Лагучев, 26 июля – группа «Корни», 31 июля – группа «Краски», а 2 августа группа PLAZMA. Самым интригующим станет секретный гость 1 августа. Его имя организаторы озвучат чуть позже.

