«Андрей, ли?»: как я чуть не поверила красивому голосу из Барселоны

Девушка отправилась искать любовь в популярном дейтинге Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Многие одиночки вроде меня задаются вопросом: «Где найти вторую половинку?». Самый очевидный ответ: на сайте знакомств. По старинке редко кто-то знакомится, а здесь вроде и выбрать можно, и себя представить в самых удачных ракурсах на фото. Решено! Заполнила анкету и отправилась искать любовь в популярном дейтинге «ВК Знакомства». О том, что среди мужчин попадаются мошенники знала, но о том, что я попадусь мошеннику, старалась не думать.

Мэтчи сыпались один за другим, и среди прочих пишет мне приятный мужчина по имени Андрей: «У вас очень красивые глаза». Слегка банальный комплимент, но женщина любит ушами, так что диалог у нас начал складываться. Он попросил мой номер телефона, чтобы перейти в мессенджер, якобы на работе неудобно заходить в ВК, а общаться хочется.

Меня это напрягло, но не остановило. Итак, первым делом Андрей (Андрей, ли?) записал голосовое сообщение, рассказал о своей работе, что в данный момент находится в Барселоне, но планирует вернуться в Россию через пару недель. Прислал селфи, как будто бы реальное даже, а не сгенерированное, показал фото, как он отдыхал в Греции, называл меня Юленька и будто бы искренне интересовался моими делами. Втирался в доверие, иными словами.

Но, как никак, мне 37 лет, опыт жизненный имеется, и я начала подозревать, что что-то тут нечисто. И вот долгожданное видеосообщение. В кружочке — его планшет с графиком инвестиций. Интересуется он финансовым рынком, видите ли. Спортивный интерес, по его словам. Как бы между прочим человек перешел в наступление. И все наконец-то встало на свои места. Далее схема простая, как три копейки. Жертву заманивают обещаниями легких денег, демонстрируя свой успех. Сначала вкладываются маленькие суммы, их даже возвращают с процентам, но когда наживка проглочена, то тут уже идут в ход суммы крупнее, свои деньги, займы у друзей, кредиты. А потом, когда все соки выжаты, мошенник пропадает с радаров. Я такую историю слышала лично.

Честно, мне стало неприятно общаться с мошенником. Написала о том, что поняла суть его развода, что бумеранг в этой жизни есть, и заблокировала контакт. Чуть позже пожалела, что не притворилась наивной дурочкой, но с другой стороны тратить свое драгоценное время на очевидный развод тоже не самая лучшая идея.

Скриншот переписки

И я хочу предупредить милых дам: будьте бдительны. Думайте на 10 шагов вперед. Эти «обольстители», вежливые, будто сошедшие с обложки Vogue красавцы – плод нашего воображения. Как только в разговоре всплывает денежный вопрос — это точно 100% развод.

Но меня пыталась развести и девушка. Написала в мессенджер, якобы ошиблась, а спустя время тоже через попытку втереться в доверие задушевными беседами, предложила поучаствовать в ставках на спорт.

Мораль: не верить незнакомцам, и никогда ни за что не отдавать свои деньги проходимцам. Что бы они не обещали, и как складно бы ни пели.

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