Малыши набираются сил и подрастают. Фото: Ленинградский зоопарк

Радостные новости пришли накануне из Ленинградского зоопарка. У манулов Пепе и Шу родились четверо котят. Напомним, что создавать «семью» самка Пепе отправилась из барнаульского зоопарка в январе и вот уже долгожданное пополнение! Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».

Манулы очень скрытный и осторожный хищник. В условиях зоопарка они размножаются непросто. Эти хищники внесены в Красную книгу, поэтому каждое новое потомство очень много значит для сохранения вида.

Для манула по кличке Шу из Ленинградского зоопарка в рамках программы ЕАРАЗА по сохранению и разведению манулов подобрали в невесты самку по кличке Пепе из Барнаула. Ее перевезли в северную столицу в январе. После периода карантина парочка познакомилась. Вот как романтично это описали сотрудники зоопарка:

«Шу моментально заинтересовался новой подругой, а Пепе, кажется, сразу оценила «трёшку в центре Петербурга». Для начала манулы чинно обнюхались. Буквально через минуту хищница юркнула в домик, а её жених попытался пройти следом и получил по носу. Пепе сразу дала понять, кто в доме будет главным».

Так удачно совпало, что знакомство пришлось на брачный период. Парочка быстро освоилась и у них все сложилось!

Через положенные природой два месяца на свет появились котята. Случилось это еще 8 мая, но в зоопарке сообщили об этом только сейчас.

«Пол котят пока неизвестен. Так как это первые детёныши Пепе, сотрудники стараются не беспокоить манулье семейство. Они ежедневно проверяют состояние котят, не трогая их. Малыши остаются в логове, кормятся молоком и только начинают открывать глаза. Как только крохи начнут выходить из «гнезда», мы обязательно расскажем об этом!», - сообщают в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

А посетителей просят пока вести себя потише у вольера Пепе. Молодой маме нужно побольше тишины и покоя.

Манулы Пепе и Шу стали родителями. Видео: Ленинградский зоопарк

