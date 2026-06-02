Бойцы почетного караула помогли подойти и возложить цветы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечный огонь у стен Кремля - символ памяти о героях прошлых лет. Эту память бережно хранят живые. Даже находясь на реабилитации после операции в Москве, участник СВО и член Общественной палаты Республики Алтай Сергей Ельдепов счёл своим долгом прийти в Александровский сад. Так он почтил подвиг тех, кто остался на полях сражений.

В прошлом - сотрудник МВД, Сергей Ельдепов не смог оставаться в стороне, когда началась специальная военная операция. Его гражданская и человеческая позиция - быть там, где нужна защита и поддержка.

«Мой сын был контрактником. Его туда перекидывают. Я не мог спать и есть дома. Решил идти добровольцем. Не мог я оставаться в стороне и отсидеться, когда другие борются за семью, народ», - рассказывал ранее Сергей.

После тяжелого ранения Сергей Ельдепов вернулся домой. Социальные координаторы предложили ему поучаствовать в программе «Герои Алтая» - так он занялся развитием национальных видов спорта. Но восстановление требовало продолжения: недавно боец перенес операцию в Москве

В столице у него было еще одно важное дело - посетить Могилу Неизвестного Солдата. С гвоздиками в одной руке и костылем в другой он пришёл в Александровский сад. Увидев его, солдат почетного караула, подоспел помочь - пропустил через ограждение и под руку довел до монумента.

Андрей Турчак, глава Республики Алтай, прокомментировал это в своем телеграм-канале: «О Героях былых времен помнят Герои нынешние. И эту Память сохранят. Пронесут через года и передадут следующим поколениям».

Участник СВО Сергей Ельдепов у могилы Неизвестного солдата. Видео: телеграм-канал Андрей Турчак

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мины рвались под колесами. Раненый боец «Алтай» пять дней в одиночку продолжал освобождать село