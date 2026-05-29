Без связей и продюсеров: как песня барнаульских музыкантов попала в популярный сериал «Молодёжка»

Трек «Тысяча причин» барнаульского инди-коллектива «скромность» прозвучал на седьмой минуте третьего эпизода нового сезона главного спортивного сериала СТС «Молодёжка. Новая смена». Создатели шоу сами нашли ребят на стриминговых площадках и сделали заманчивое предложение. «Комсомолка» пообщалась с авторами композиции и узнала подробности создания хита.

Для начала стоит познакомить читателей с главными героями. Группа «скромность» появилась в Барнауле около полугода назад. В составе четверо парней: вокалист Владимир Черняев, гитарист Артём Данильченко, басист Владислав Письменский и ударник Владимир Чумаков. Ребята играют вживую инди-поп и инди-рок. Коллектив не ограничивает себя узкими рамками, предпочитая создавать музыку, которая, как они сами говорят, находит отклик у разных поколений.

«Наша аудитория – от десяти лет и до бесконечности. Нас слушают и детишки, и люди сознательного возраста, и даже бабушки с дедушками. Мы поем про любовь. В общем, про простое, людское», – рассказывает фронтмен группы Владимир Черняев.

Сам вокалист занимается музыкой уже более 10 лет, а свои первые стихи написал в 12-летнем возрасте. Желание выйти на большую сцену подтолкнуло собрать полноценную команду из проверенных друзей, с которыми он пересекался в других проектах.

Счастливый случай

Предложение от киношников поступило внезапно. Оказалось, что музыкальные редакторы сериала искали подходящий саундтрек и наткнулись на барнаульцев через платформу BandLink. Ранее другой трек группы – «Дай знак» – попал в один из чартов на популярной стриминговой платформе, собрав свыше 50 тысяч слушателей. Именно там на парней и обратили внимание.

«Это был томный вечер, абсолютно обычный. Мне пишет Илья – один из редакторов, который отвечает за музыкальную составляющую сериала. Спрашивает, с кем можно пообщаться насчет сотрудничества, и говорит, что они хотят взять наш авторский трек «Тысяча причин» в одну из серий. Я немножко офигел, дал контакт нашего менеджера Полины, и она уже вела переговоры», – делится вокалист.

Сделка была коммерческой. Музыканты подписали официальный договор с передачей авторских прав на использование композиции. Создатели шоу выплатили ребятам гонорар за каждую минуту звучания песни в эпизоде. Пока сериал транслируется на ТВ и стримингах, авторам будут стабильно приходить отчисления.

Про песню

Песню не писали специально под сериал. Как признается Владимир, он вообще никогда не пишет песни на заказ. Вдохновение может свалиться на голову в любой момент – утром, днем или ночью.

«Это просто позыв. Пишется, пока пишется», – объясняет Черняев.

Изначально вокалист принёс соавтору музыки и саунд-продюсеру Александру Эдокову сырую демоверсию, в которой звучала лишь акустическая гитара. Он самостоятельно прописал остальные инструменты, сделал аранжировку и превратил набросок в готовый хит.

Премьеру серии ребята смотрели по отдельности. «Я был окружен своими котами, лежал дома. Нашел этот отрывок, офигел и сразу записал кружочек в Телеграм. Это очень приятно, когда твоё творчество попадает в такие широкие массы», – говорит основатель группы.

Миллионной армии фанатов парни на следующее утро не получили, зато звонков от прессы и местных радиостанций стало заметно больше. Сами музыканты воспринимают успех как мотивацию продолжать дальше: «Думаю, что это только начальный шаг к притоку новых слушателей», – подытожил Александр.

«Молодёжка. Новая смена» – российский комедийно-драматический сериал о молодежном хоккее, ставший сиквелом спортивной драмы «Молодёжка». Премьера сериала состоялась на телеканале СТС 5 ноября 2024 года, а уже в декабре проект официально продлили на второй сезон. В феврале 2026 года продюсер Фёдор Бондарчук сообщил о том, что продолжение станет для истории финальным. Премьера заключительного второго сезона состоялась 13 апреля 2026 года, а финальная серия вышла в эфир 23 апреля 2026 года.

