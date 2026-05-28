28 мая по всей стране празднуют День пограничника Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

28 мая в России отмечают День пограничника. В Барнауле праздничные мероприятия стартовали накануне с закладки первого камня будущего монумента защитникам рубежей, а сегодня чествования переместятся на площадь Победы. Наш фотокорреспондент Олег Укладов побывал на месте событий.

Старт большому и важному делу

Накануне, 27 мая, на площади Ветеранов прошла торжественная церемония закладки первого камня на месте будущего памятного знака «Пограничникам всех поколений». На проспекте Комсомольский, 73б собрались действующие сотрудники пограничной службы, ветераны, их семьи и воспитанники клуба «Юные друзья пограничников». Право торжественно снять ткань с гранитного камня, символизирующего начало работы над будущим монументом, предоставили первым лицам ведомств и города. В церемонии приняли участие начальник Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю генерал-майор Андрей Кузнецов, начальник краевого УФСБ генерал-майор Роман Плотников, глава Барнаула Вячеслав Франк и ветеран службы Александр Борискин.

Начальник Погрануправления поблагодарил ветеранов, архитекторов и городскую администрацию за поддержку проекта:

«Сегодня мы собрались на этом месте, чтобы дать старт большому и важному делу. Мы закладываем камень на месте будущего памятника, который олицетворяет мужество, стойкость и беззаветное стремление служить своей Родине. Этот памятник будет посвящён пограничникам всех поколений,– отметил Андрей Кузнецов.

108-я годовщина и митинг на площади Победы

Сегодня утром, в сам профессиональный праздник, к защитникам границ официально обратился глава города Вячеслав Франк.

«Охрана рубежей Родины – ответственная и почетная задача. Именно вы первыми встречаете неприятеля и отражаете любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны. Мы гордимся алтайскими пограничниками», – поздравил военнослужащих мэр.

Также Франк адресовал отдельные слова признательности тем, кто уже отслужил.

«Особые слова благодарности – ветеранам, которые своим примером вдохновляют новые поколения защитников границы. Ваш опыт и мудрость – основа преемственности традиций службы», – подытожил Вячеслав Франк.

Праздничная программа среды продолжится митингом, посвященным 108-й годовщине со дня образования Пограничной службы. В 14:00 у Мемориала Славы на площади Победы соберутся сотрудники Погрануправления, представители краевого правительства, руководители силовых структур, ветераны общественных организаций и жители краевой столицы.

Справка КП

День пограничника был учрежден еще в Советском Союзе. В 1958 году Совет министров СССР принял постановление о создании праздника, закрепив за ним дату 28 мая. В современной России профессиональный день защитников границ официально отмечают с 1994 года – тогда президент подписал указ о его учреждении, сохранив историческую дату празднования.

