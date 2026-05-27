Энергетики «Россети Сибирь» накануне летних каникул напоминают о правилах электробезопасности

В школах Алтайского края завершился учебный год. Летом дети, как правило, много времени проводят на улице. Поэтому энергетики филиала «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов. Речь идёт о подстанциях, воздушных и кабельных линиях электропередачи. Важно знать, что они находятся под большим напряжением, контакт с энергообъектами может иметь серьезные последствия для жизни и здоровья.

Основные правила электробезопасности, которые должен знать каждый ребёнок и взрослый:

Электрический провод, лежащий на земле — источник большой опасности!

Никогда не приближайтесь к оборванному электрическому проводу. Он может быть под большим напряжением, это смертельно опасно! Если вы увидели лежащий на земле, торчащий из-под земли или висящий оборванный провод, отходите от него шаркающим, «гусиным шагом»: не отрывая ног от земли, нужно приставлять носок одной ноги к пятке другой ноги. Таким образом нужно медленно отойти на безопасное расстояние — 8 метров. Обязательно сообщите взрослым о случившемся.

Нельзя влезать на крыши построек под проводами ЛЭП!

Гаражи, сараи, кучи земли или снега под проводом линии электропередачи – не место для игр. Это опасно, потому что можно случайно задеть провод и получить смертельный удар электрическим током.

Электрическая подстанция — не место для игр!

Не играйте вблизи подстанций. Не прикасайтесь к зданиям и оборудованию руками, мячами и прочими предметами. Нельзя играть в прятки возле энергообъектов. Не влезайте в трансформаторные будки. От всех этих действий можно получить смертельный удар электрическим током.

Не снимайте сами с проводов запутавшиеся предметы!

Например, воздушного змея. Сообщите об этом взрослым. Снять предмет с провода безопасно могут спасатели или энергетики, необходимо обратиться по телефону, который указан на ближайшей опоре ЛЭП.

Рыбалка под ЛЭП запрещена!

Не удите рыбу под проводами линий электропередачи. Вы можете задеть их удочкой, которая является проводником электрического тока и получить смертельный удар током.

Не разводите костры под ЛЭП!

Запрещается разводить костры под линиями электропередачи. Пламя электропроводно, есть опасность получить удар электрическим током.

Уберегите близких от несчастья!

Если рядом с вашим домом или детской площадкой расположена опора ЛЭП или трансформаторная подстанция, объясните детям, что ни в коем случае нельзя играть рядом с такими объектами и тем более проникать внутрь и влезать на опоры — это смертельно опасно.

Не будьте равнодушными!

Если вы обнаружили, что нарушена целостность ограждения подстанции, отсутствуют замки или открыта дверь, позвоните по телефону ближайшего РЭС, который указан на этом объекте, или на «Светлую линию» энергетиков «Россети Сибирь»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). Ваше неравнодушие может предотвратить трагедию и спасти чью-то жизнь.