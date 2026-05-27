С 23 по 29 октября в Барнауле пройдет IV Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». В нем примут участие 12 коллективов из разных уголков страны. В этом году он проводится в рамках Всероссийского марафона «Театр. Призвание», посвященного 150-летию Союза театральных деятелей России.

Именитое жюри

На фестиваль поступило больше 50 заявок из 35 городов. Из них отобрали только самые интересные. Зрители увидят постановки 12 театров, в том числе Театра кукол «Сказка» из Барнаула (они же выступают организаторами, – прим. ред.). Но какой именно спектакль он готовит, станет известно позже. Сейчас только идут репетиции.

Зато «имя» специального гостя уже известно – это будет театр кукол из Бреста (Республика Беларусь). Он покажет спектакль «Корова» по повести Андрея Платонова. Подробная афиша появится уже 1 июня. С этого же дня билеты поступят в продажу. Пушкинская карта действительна. Спектакль-открытие состоится на сцене Молодежного театра Алтая, а вот остальные постановки можно будет увидеть только в «Сказке».

Пожалуй, одна из особенностей этого фестиваля – звездное жюри, которое будет оценивать работы участников. Его возглавит главный режиссер Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова (Москва) Борис Константинов. Компанию ему составят режиссеры Давид Бурман и Амир Ерманов, а также театральный критик Павел Руднев и художник Анна Казарина.

«Кроме того, члены жюри будут в роли спикеров фестиваля. Лекции прочитают Казарина, Руднев и Ерманов», – добавляет Оксана Сливкина, и.о. директора театра кукол «Сказка».

До 16 и старше

Программа фестиваля настолько обширна, что подойдет и для малышей до года, и для подростков, и для взрослых.

«Театр кукол – это первый театр в жизни человека. Но все мы знаем, что наш выразительный язык особенно прекрасно раскрывается на материале для подростков и взрослых, то есть на большой серьёзной литературе, – говорит Дмитрий Шишанов, главный режиссер театра кукол «Сказка». – В нашей стране существует по факту только один фестиваль, направленный на эту целевую аудиторию – в городе Челябинске фестиваль «Соломенный жаворонок», но и наш фестиваль «Зазеркалье» взял тему “Русская классическая литература”».

В афише будут спектакли, предназначенные для зрителей возрастной категории 0+, 6+, 12+, 16+. Для всех готовят постановки по произведениям классиков.

Образовательная программа

Однако фестиваль – это не только парад премьер. Это еще и образовательная составляющая. В этом году запланированы две программы: первая – для участников и театральных деятелей, вторая – образовательная программа «Отражение», для талантливых детей со всего региона и их педагогов. Для участия во втором направлении дополнительно будет объявлен набор участников. Попасть на площадку смогут только 100 детей и 50 педагогов. Их ждут лекции и мастер-классы, в том числе их проведут актеры и руководители театров.

Основные направления «Отражения»: «Театральная школа», «Школьное закулисье», «Открытый театр» и «Книжное зазеркалье».

Участники фестиваля

• «Архангельский театр кукол» (г. Архангельск)

• «Республиканский театр кукол» (г. Йошкар-Ола)

• «Театр кукол Кузбасса имени А. Гайдара» (г. Кемерово)

• «Красноярский театр кукол» (г. Красноярск)

• Театр кукол «Золотой ключик» (г. Железногорск)

• «Кстовский театр кукол» (г. Кстово)

• «Новосибирский областной театр кукол» (г. Новосибирск)

• Театр «Карабаска» (г. Пермь)

• «Пермский театр кукол» (г. Пермь)

• «Нижнетагильский театр кукол» (г. Нижний Тагил)

• «Ставропольский краевой театр кукол» (г. Ставрополь)

• Алтайский государственный театр кукол «Сказка» (г. Барнаул).

