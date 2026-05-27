Уже почти пять лет вопреки прогнозам: уникальная история пациентки с раком поджелудочной железы

Татьяна с лечащим врачом Альфией Войцицкой. Фото: НМИЦ им. Мешалкина

Татьяна – жительница небольшого алтайского посёлка Бурсоль, где добывают и перерабатывают соль. Много лет женщина работала мастером на местном соляном заводе, и на здоровье не жаловалась. Но однажды ее жизнь изменилась раз и навсегда. Уникальную историю пациентки рассказали в Национальном медицинском центре имени Мешалкина.

Во время пандемии коронавируса у Татьяны появились боль в левом боку и неприятные ощущения в кишечнике. Можно было все списать на стресс. Но Татьяна решила провериться.

«Я поехала на УЗИ, и у меня сразу выявили опухоль», – вспоминает женщина.

Увы, диагноз «метастатический рак поджелудочной железы» не обнадеживал. Это вид очень коварный. характеризуется агрессивным течением, очень быстрым распространением и, кроме того, в большинстве случаев выявляется на неоперабельных стадиях. Пациенты с таким диагнозом в среднем «сгорают» за один-два года.

«Во всем мире показатели выживаемости при раке этой локализации – среди самых низких. В России на 2023 год рак поджелудочной железы занимал третье место (8,1%) в структуре смертности женщин от злокачественных новообразований», - говорят в центре Мешалкина.

В случае Татьяны новообразование было выявлено на первой стадии. А это очень важный фактор, который улучшает прогноз. В Барнауле женщину успешно и своевременно прооперировали. Но, к сожалению, метастазы пошли в печень, и болезнь быстро прогрессировала. У женщины развился перитонит, связанный с поражением хвоста поджелудочной железы. И Татьяна отправилась на лечение в Новосибирск, в центр Мешалкина.

«Не всем и не всегда пациентам с таким диагнозом можно помочь. Казалось, что и в этом случае уже все возможности лечения исчерпаны и ситуация только ухудшается. Но все-таки удалось подобрать тяжёлую и сложную химиотерапию, на которую была получена хорошая реакция. Схемы лечения постоянно совершенствуются и подобные результаты, конечно, вдохновляют!» - прокомментировала врач-онколог Альфия Войцицкая.

По этой схеме пациентка лечится уже более двух лет, и врачам удаётся сдерживать процесс. График химиотерапии такой: на два дня женщина приезжает в клинику, затем две недели проводит дома, раз в три месяца – контрольное обследование.

«Если учесть, что благодаря лечению женщина уже почти пять лет сохраняет хорошее качество жизни, то случай можно назвать уникальным! Это очень хороший результат для данного заболевания», - говорит Альфия Войцицкая.

По словам самой пациентки, сейчас у нее стабильное самочувствие: оно не меняется ни в лучшую, ни совсем в худшую сторону. Вообще о своей болячке она старается не думать. Женщина все время посвящает себе и любимой семье и ценит каждый день жизни.

«Я настраиваю себя на хороший лад, потому что у меня ещё есть внук! И нужно посмотреть, как он пойдёт в школу. Я не зацикливаюсь на болезни. Встала утром – слава богу, что жива!» - делится Татьяна.

