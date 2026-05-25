Расстреляли в упор и бросили умирать: в Барнауле живодеры всадили три пули в голову бездомному псу

Сегодня утром, 25 мая, Жулика не стало Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Хронология этой истории уместилась в двое суток. 23 мая ровно в полдень барнаульский приют «Территория спасения» опубликовал первую короткую сводку: «Три пулевых ранения. Две в череп, одна в позвоночник. В клинике борется за жизнь». В 17:40 следующего дня появилось обновление – состояние крайне тяжелое. А сегодня утром хвостика не стало: из-за пробитого черепа начался отек мозга. Дворнягу по кличке Жулик расстреляли в упор в одном из садоводств на Южном. Подробности – в материале «КП – Барнаул».

Жулик был обычной бездомной собакой. Обитал в одном из садоводств в микрорайоне Южный. По словам руководителя приюта «Территория спасения» Ольги Камневой, пса там знали давно: местные его кормили, вроде бы даже любили, но забрать домой на цепь или в вольер никто так и не решился.

Как это часто бывает с предоставленными самими себе животинками, Жулик начал хулиганить. До зоозащитников дошли слухи, что пёс гонял маленьких собак, а в минувшую среду якобы насмерть загрыз одну из них. Вероятно, кто-то из местных решил устроить самосуд.

Стреляли из пневматического оружия («воздушки»), но били прицельно: «Одна пуля попала в позвоночник, в район тазовых конечностей, она была несмертельной. А вот три пули засадили прямо в голову. Они пробили череп в лобной части и задели мозг», – рассказывает Ольга.

Изувеченного пса нашли не сразу. Когда его все-таки доставили в ветеринарную клинику, врачи двое суток пытались его спасти. Но из-за пробитого черепа начался отёк мозга, и к утру собака погибла.

Снимки КТ Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«Писать заявления – пустая трата времени»

В комментариях под постами люди резонно требуют найти и наказать нехорошего человека. Однако заявления в полиции нет и, скорее всего, не будет. Ольга говорит, что давно перестала пытаться добиться правосудия правовым путем – система в таких случаях буксует.

«Сколько я их подавала – к огромному сожалению, никого не находили и не привлекали. Это пустая трата времени, которое я лучше потрачу на тяжелых собак», – объясняет волонтёр.

В качестве примера она приводит шокирующий случай из Новоалтайска, произошедший семь-восемь лет назад. Тогда во дворе многоэтажки, на глазах у детей, мужчина разрубил топором череп старой бездомной собаке. Были свидетели, полиция нашла виновника, и он во всем сознался. Мужчина заявил, что собака кидалась на соседку, поэтому он сходил домой за топором, вернулся, убил животное, выбросив орудие.

«Я писала жалобы, звонила на горячие линии, но уголовное дело так и не возбудили, оно ушло в архив. Человеку не было абсолютно ничего! – вспоминает Ольга. – А здесь – глухое садоводство, никто ничего не видел и знать не хочет. Надежд на то, что кого-то найдут, очень мало».

Также в своих соцсетях зоозащитница прямо называет корень проблемы: безответственность. Пока одни бесконтрольно плодят животных и выбрасывают их на улицу, пополняя ряды бездомных стай, другие берутся за ружья. И крайними всегда остаются животные.

Ножи, пули и человеческое равнодушие

Жулик, увы, далеко не единственный пациент приюта, пострадавший от рук человека. Огнестрельные и ножевые ранения для барнаульских ветеринаров давно стали рутиной.

В «Территории спасения» в свое время жил и восстанавливался полухаски Феникс, которого когда-то нашли с кухонным ножом, вогнанным в шею по самую рукоять. Была собака Ливия с 15 ножевыми ранениями. Был маламут, которому хозяин перерезал горло. Недавно волонтеры выхаживали кота с дробью в голове.

Порой, животных убивает не сколько жестокость, а обычное равнодушие. Недавно в Барнауле собака с раздробленным тазом три дня пролежала на территории одного из предприятий.

«Весь город кипел в интернете, но она продолжала лежать переломанная, пока не позвонили мне, – констатирует Ольга. – Мы её увезли, врачи вставили штифты, собрали кости, и сейчас она уже начинает ходить».

Собачка прожила как минимум несколько суток после ранения. Скриншот видео сообщества "Территория спасения"

Что делать, если вы нашли раненое животное?

У зверей нет своей скорой помощи. По словам специалистов, нет и единой методички по оказанию первой доврачебной помощи собаке или кошке.

Если вы увидели сбитое или покалеченное животное, алгоритм только один: аккуратно взять его и максимально быстро отвезти в любую ближайшую ветеринарную клинику. Врачи многих городских клиник (например, «Ники») давно знают местных волонтеров. Если человек привез тяжелого пациента, но не может сам оплатить счет, врачи связываются с приютами и просят взять животное на кураторство.

Так произошло на днях с беременной кошкой, которую сбила машина. Местная жительница не прошла мимо, отвезла её к врачам и отдала последние деньги. Травмы оказались смертельными, кошку пришлось усыпить, но приют компенсировал спасительнице все расходы. Как отмечает сама Камнева: «Главное правило спасения – не ждать, что кто-то другой решит проблему за вас».

Напомним, приют «Территория спасения» существует исключительно на пожертвования неравнодушных людей. Узнать реквизиты для финансовой помощи, помочь с оплатой долгов в ветеринарных клиниках, передать корма или медикаменты можно связавшись с Ольгой Камневой в официальном сообществе организации во «ВКонтакте».

