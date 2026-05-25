В начале мая столичный подиум конкурса «Мировая модель» собрал около 400 участников из разных стран и городов. Алтайский край и международное агентство Татьяны Жилиной в финале представили четверо участников. Одной из них всего пять лет, другой пришлось совмещать подиум с материнством и бизнесом, а единственный парень в команде на своем примере показал, что мужской моделинг – это в первую очередь харизма. «Комсомолка» выслушала истории победителей.

Дарья Плетнева: «Ты не можешь вернуться и снова повторить»

Титулы: «Лучшая Модель Мира 2026», «Олицетворение красоты»

Путь Дарьи к главной Триколоровской короне конкурса, которую ей на сцене вручал лично Сергей Зверев, начался далеко от подиумов. Все своё детство и юность она провела в небольшом селе Титовка, где окончила 9 классов, после чего доучивалась в Сростинской школе и параллельно занималась исследовательскими работами. Ещё в 2020 году её пригласили в агентство Татьяны Жилиной, и карьера пошла в гору: титулы «Топ-Модель 2020 года» и «Мисс стиль Барнаула» открыли дорогу на международный конкурс в Анталию, но поездку отменили из-за пандемии. Спустя годы, уже будучи мамой и развивая парфюмерный бизнес в Горно-Алтайске, Дарья решилась на камбэк.

«Мне этот конкурс дался тяжеловато, – делится Дарья. – Приходилось на репетиции ездить по 8 часов туда-обратно. А к тому же у меня еще маленький ребенок, ему два с половиной года. Я металась очень сильно. Согласилась, думаю: "Ладно, что будет, то будет. Это просто опыт". Я не рассчитывала ни на какую вау-победу сразу».

Дарья получила сразу 2 титула на конкурсе

В Москве за кулисами царила жесткая дисциплина, которая, как признается девушка, сильнее всего и привлекает её в моделинге:

«Больше всего в мне нравится дисциплина. У тебя просто нет права на ошибку. Вот ты выходишь на подиум – и всё. Нельзя развернуться, отмотать время назад и пройти заново».

Когда объявили результаты, девушка едва ли могла поверить:

«Я вообще не думала, что какое-то место займу, какую-то корону. Когда назвали номинацию, стояла даже, мне кажется, затряслась. Была растеряна: блин, они там точно ничего не перепутали? Потому что участницы были очень достойные. Популярность просто свалилась как снег на голову. Когда обычная жизнь резко превращается в публичную – это непросто. Это потеря приватности. Любое действие начинает обсуждаться. Парадоксально, конечно, но чем больше внимания, тем сложнее понять, кому можно доверять. Наверное, отсюда приходит одиночество. И резкий рост ответственности: ты уже не просто человек, а ты лицо, символ, пример».

Но, несмотря на все трудности и внезапно свалившуюся ответственность, Дарья ни о чем не жалеет:

"Я ведь самая обычная девчонка, но я на своем опыте поняла: абсолютно всё в руках самих людей. Было ли мне страшно выходить на такую огромную сцену? Нет. Потому что я знала: за моей спиной стоит огромная поддержка близких".

Даниил Мамаев: «Не внешность красит мужчину, а харизма»

Титул: «Мировая Модель»

Даниил учится в АлтГУ на 3-м курсе

Если Дарья возвращалась на сцену после перерыва, то для 21-летнего Даниила Мамаева, студента третьего курса АлтГУ, изучающего маркетинг, подиум стал вторым в жизни после недавнего дебюта на «Мистере Сибири». В отличие от женской категории, где за корону боролись более 100 участниц, в мужской взрослой номинации Даниил соперничал всего с одним парнем.

Казалось бы, идеальный расклад – заветный титул практически в кармане! Но сам молодой человек считает иначе:

«В этом году так совпало, что нас оказалось только двое. И лично мне кажется, что это немного смазывает мой результат, – рассуждает Даниил. – Если бы парней было хотя бы человек 10, борьба стала бы куда интереснее. Ведь чем больше участников, тем слаще победа!»

Сфера мужского моделинга в нашей стране, увы, до сих пор окутана множеством предрассудков. Однако Даниил относится к стереотипам со спокойствием.

«Я прекрасно понимаю, откуда берутся эти стереотипы, но в них нет ничего страшного, и меня они не касаются. Мужчина-модель в первую очередь должен обладать харизмой, а не просто смазливой внешностью. Именно правильная подача красит парня на подиуме и дает повод для гордости. Поэтому свой титул я ношу с достоинством», – подчеркивает сибиряк.

Пока что моделинг для студента – лишь хобби, которое он совмещает с учебой и подработкой ведущим мероприятий. Однако, опыт даёт ему кое-что поважнее гонораров. Главный кайф, по словам Даниила, кроется в двух вещах:

«Для мужчины очень важно чувствовать себя уверенно в абсолютно любой ситуации, и моделинг отлично это прокачивает, – говорит парень. – А второй момент – это наш коллектив. За кулисами мы все коллеги, даже если боремся за одни и те же медали. Когда ты искренне радуешься успеху знакомого, а потом тебя самого с победой обнимают ребята, с которыми ты бок о бок проходил тяжелую подготовку – вот это и приносит настоящий кайф».

Милана Казакова: семичасовые тренировки ради мечты стать «Королевой мира»

Титулы: «Мировая красавица», Вторая Вице-мисс «Мировая модель»

Милана также входит в список самых красивых детей страны

От взрослых разговоров о харизме подиума мы переходим к самым юным участницам. Милане Казаковой всего пять лет, но в индустрии моды её уже можно назвать опытной – на сцене девочка с трёх лет. Мама юной красавицы, Ирина, вспоминает, что в моделинг дочка попала совершенно случайно.

«Моя старшая дочь занималась в модельном агентстве, и Милана часто ходила со мной её забирать, – рассказывает Ирина. – В какой-то момент решили: а почему бы не попробовать? Вообще маленьких детей туда не берут, везде строгий ценз с пяти лет. Но раз она пришла как младшая сестра, педагоги согласились сделать исключение. И Милана удивила всех – проявила недетскую настойчивость, усидчивость, все задания воспринимала адекватно и спокойно всё выполняла».

К Татьяне Жилиной семья попала позже и тоже волей случая – увидели анонс регионального конкурса «Принцесса Алтая». Милане тогда едва исполнилось четыре года, и наставница поначалу тоже сомневалась, стоит ли работать с такой малышкой. Но, разглядев в девочке характер, оставила её в своей школе.

Очередным испытанием для пятилетней Миланы стал финальный этап в Москве. Столичный подиум встретил участников плотным графиком и нагрузками, которые выдержит не каждый взрослый. Осложнялось всё и строгими правилами: на самопрезентацию и творческий номер жюри отводило ровно одну минуту, и тех, кто не укладывался в тайминг, безжалостно прерывали.

Милане всего 5 лет!

«Подготовка перед финалом длилась три дня, это были усиленные тренировки по семь часов и больше. Но если репетиция шла семь часов, то Милана все эти семь часов честно отрабатывала на сцене. Несмотря на физическую усталость или перепады настроения, у неё была четкая цель: сделать всё на отлично, чтобы победить и получить корону. Она своего добилась – привезла домой сразу две короны и кубок!»

Отметим, что в свои пять лет девочка уже имеет за плечами багаж из 15 корон, дипломы «Самый красивый ребенок» и место в топ-100 красивейших детей страны. Для родителей её увлечение пока остается просто хобби, но саму Милану промежуточные результаты не устраивают.

«Для меня это огромная гордость и радость, понимание, что все наши усилия и старания были не просто так, что ребенка заметили, – признается Ирина. – Страха сцены у Миланы нет вообще. Она умеет ставить перед собой цели и добиваться их. На достигнутом дочка останавливаться не собирается, ведь у неё есть большая мечта – стать Королевой мира. Да, это детские грезы, но все они осуществимы, пока они в наших руках».

Виктория Житарчук: «Мама, у меня такой же титул, как у Татьяны Олеговны!»

Титул: «Мировая фотомодель»

Виктория получила титул "Мировая фотомодель"

Со слов мамы, семилетняя Вика доказала, что достойна больших подиумов, еще на отборочном этапе. И дело тут даже не во внешности, а в характере. Во время её творческого номера пропала музыка. Возникла пауза, которая легко могла бы довести любого ребенка до слез, но Вика просто начала общаться с жюри и зрителями, ничем не выдав волнения.

«Минуты три-пять продолжалась эта запинка, – вспоминает мама девочки, Наталья, – Но она не растерялась, показала уверенность в себе. Мы же в театральную студию ходим, на сцене с трех лет выступаем. Было все настолько естественно, что никто даже значения не придал отсутствию музыки».

Модельная школа быстро стала частью обычной жизни девочки. Так, буквально за три месяца у Вики полностью изменилась походка. Даже учителя замечают: если Вика идет по коридору на перемену, то идет настоящим модельным шагом!

Говоря о победе дочери в Москве, Наталья не может сдержать слез:

«Ой, знаете... Вы меня расстрогали, простите, что-то я расплакалась, –сбивается она во время разговора. – Это, конечно, невероятная гордость. Может быть, в этом есть и какие-то мои мечты детства. Я просто всегда благодарю Бога за то, что дети живы-здоровы, и говорю спасибо близким за поддержку».

Для самой Вики столичный финал стал важным уроком. Раньше у девочки был ярко выраженный «синдром отличницы»: если не первое место – сразу расстройство и слезы. В этот же раз она отнеслась к конкурсу иначе:

«Она очень обрадовалась, потому что когда-то на международном конкурсе у нашего руководителя Татьяны Жилиной был точно такой же первый титул, – улыбается Наталья. – Радости было море. Поздним вечером после финала мы пошли кушать, и люди на улице подходили, спрашивали: «А вы откуда такие красивые?». На следующий день в аэропорту с нами тоже все хотели сфотографироваться. Почувствовали себя настоящими звездами, но Вика этим совершенно не звездится. Она остается простой и доброй девочкой.

Сейчас участники уже вернулись домой. Впереди у них новые кастинги и шоу, а в родном модельном агентстве Жилиной победителям дают напутствие: «Желаем нашим участникам не останавливаться на достигнутом и идти к новым победам!»

В жюри сидели: Сергей Зверев; Татьяна Тузова; Анатолий Надратовский; Марина Дрождина

