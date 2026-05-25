«В 4 утра вдруг решил - уеду в Сибирь»: Как нейрохирург по первой попавшейся вакансии переехал с юга в Бийск и начал спасать людей

Иван Самсон делает как плановые, так и экстренные операции

Кто-то годами вынашивает планы поменять что-то в своей жизни, а другие поддаются внезапному импульсивному порыву, который вдруг возник в 4 утра. Так случилось в жизни нейрохирурга Ивана Самсона. После очередного дежурства в больнице Краснодара молодой врач решил – еду в Сибирь, в Бийск. Свою необычную историю он рассказал в интервью «КП – Барнаул».

Первая попавшаяся вакансия

Ивану Самсону 30 лет. Он родился в Адыгее. С детства был окружен белыми халатами, так как мама – медсестра, которая 43 года посвятила медицине. После школы Иван поступил в Кубанский государственный медицинский университет. Нейрохирургию выбрал, потому что ему нравится видеть результат своей работы сразу.

В Центральной городской больнице Бийска Иван Самсон работает 4 года

«Допустим, у неврологов, терапевтов, эндокринологов лечение пациента зачастую идет в долгую. Подобрал человеку с мигренями одни таблетки – не помогают, корректируешь лечение, дозу. Это все длительно. А в нейрохирургии чаще всего сразу видишь результат своей работы, когда человек после операции меняется на глазах», – рассказывает нейрохирург.

Начало работы в медицине у Ивана выпало на пандемию коронавируса. В 2022 году он трудился в городской больнице в Краснодаре, где был развернут ковидный госпиталь, и по сути выполнял функции терапевта. Но молодого человека всегда тянуло в операционную. Хотел не только проводить консультации, а работать руками.

«Ночью разные мысли голову посещают. И вот как-то в 4 утра я решил посмотреть, где требует нейрохирург. Первая вакансия, которую выдал мне поисковик, была открыта в Бийске. Ранее в Алтайском крае я никогда не был и, честно признаюсь, даже не знал, где он находится», – рассказывает медик.

Иван говорит, что его сразу приняли в новом коллективе

В Бийске к тому времени было уже 8 утра. Иван позвонил по указанному номеру. После собеседования и подтверждения образования его пригласили на работу в Центральную городскую больницу Бийска.

«Многих людей удивляет: почему Бийск? Не знаю, так сложилось. Решил поехать попробовать, чтобы понять, на что я способен, хорош ли я в профессии, достаточно ли моего багажа знаний? Ну, не получится, через неделю обратно вернусь», – так думал на тот момент Иван.

По словам Ивана, мотивация была вовсе не в деньгах, хотя это первое, что приходит на ум. Сначала он получал даже немного меньше, чем в Краснодаре.

«Я не гонюсь за деньгами. Для меня самое главное – коллектив, с которым приятно работать. А разница в зарплате не была определяющим фактором. Покушать, одеться хватает, что мне еще надо?» – рассуждает специалист.

С корабля – в операционную

Хирург поехал из теплого Краснодара в сибирский городок, абсолютно никого там не зная. Говорит, что просто писал людям «ВКонтакте», у которых в графе о месте жительства указан Бийск, и расспрашивал их о городе. Его удивило, что многие бийчане отговаривали от переезда.

В операционной

По приезде Иван поселился в… роддоме, в неработающем отделении больницы. Там ему выделили место в палате, пока решался вопрос с квартирой. Так символично начала зарождаться его новая профессиональная жизнь. Примерно через месяц ему выделили служебную квартиру, но период в роддоме он воспринимает как интересный опыт.

Как только разобрал вещи, Иван заступил на дежурство. Первые пару недель акклиматизировался не только в новом регионе, но и в новом коллективе.

«Я не ожидал, что настолько тепло могут встретить человека из другого региона. Все спрашивали, чем помочь, что мне нужно где я живу, всего ли хватает. Старшие коллеги относились с заботой. Такое редко можно встретить», – говорит Иван.

Нож в голове, удары топором по черепу и пулевые ранения

Спустя четыре года Иван Самсон – уже не просто молодой переехавший специалист, а уважаемый врач, у которого накопились благодарные отзывы от спасенных пациентов и коллекция интересных случаев.

Всю его работу можно разделить на плановые и экстренные операции. Он лечит и детей, и взрослых. Плановые – различные грыжи, протрузии, остехондроз и многое другое. Экстренные – травмы после ДТП, падений с высоты, бытовых конфликтов.

Так, несколько лет назад во время дежурства поступила женщина с ножом в голове. Кажется, при такой травме исход один, но пациентке повезло. Лезвие не задело участки головного мозга, которые отвечают за движение, когнитивные функции, речь.

Снимок пациентки с ножом в голове

«Если бы этот нож, например, прошёл чуть глубже или в другую область попал, могла быть совсем другая картина. Но вот в этом случае человеку повезло, что это не привело к нефрологическому дефициту», – объясняет нейрохирург.

После операции через несколько дней пациентка написала отказ от дальнейшего лечения и самостоятельно покинула больницу на своих двоих, как ни в чем ни бывало.

Также в практике был случай, когда поступила пациентка после ударов топором по голове. Это был не просто ушиб. Был поврежден череп и мозг.

«Проводилась довольно объемная операция, – вспоминает врач. – Но если бы вы сейчас вдруг встретили эту пациентку, то даже не поняли бы, что с ней что-то не так. У нее немного нарушена речь, но она разговаривает, все понимает, не ограничена в движениях».

Иногда поступают пациенты и с пулевыми ранениями, но врач говорит, что такие случаи в Алтайском крае – экзотика.

Чудо после комы

Порой кажется, что помочь не смог. Однажды к нему на операционный стол попала совсем юная девушка с тяжелой черепно-мозговой травмой. После операции она долго время находилась в коме, затем ее перевели в Барнаул.

Нейрохирург делает операции как детям, так и взрослым

«Я звонил в Барнаул докторам, спрашивал, как у нее дела. Отвечали, что по-прежнему в коме. Постепенно я эту историю подзабыл. Шли недели, пациенты сменяли друг друга. А затем в один прекрасный день эта девушка вместе с родителями заходит ко мне на своих ногах. Знаю, что она сейчас работает, активно ведет соцсети», – поделился врач.

Иван Самсон признается, что по натуре он трудоголик. Долго отдыхать не может, рука сама тянется к работе. За четыре года в Бийске даже не успел посмотреть Горный Алтай. Один раз только выезжал в Белокуриху. На вопрос о планах на летний отпуск отвечает иронично:

«Да какой отпуск! Я не могу больше трех дней без работы. Хочется хотя бы с документами повозиться или посмотреть видео какое-нибудь по нейрохирургии. Не знаю, нормально ли это, но пока у меня вот так».

