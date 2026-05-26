Ложка тёти стала талисманом. Жительница Славгорода стала победительницей кулинарного шоу на федеральном канале

На телеканале «Пятница» вышел очередной выпуск проекта «Битва шефов». Кулинарный формат в целом очень популярен, а здесь еще участниками могут стать все – от домохозяек до профессиональных шеф-поваров. Да еще и поработать под руководством известных кулинаров – Константина Ивлева и Рената Агзамова. Участницей и победительницей последнего выпуска стала жительница города Славгорода Евгения Ардашева.
«Мне 52 года. Я 30 лет проработала редактором газеты, а теперь занимаюсь домашней кухней. Готовлю для своих детей и близких», - рассказала Евгения.
Чтобы попасть в команду одного из шефов надо представить свое блюдо на их суд. Евгения приготовила патара хинкали с овощами и соусом терияки.
«Выглядит очень вкусно. Относительно лепки – просто потрясающе. Я говорю вам – да», - резюмировал Ренат Агзамов.
В итоге самый известный кондитер страны и взял Евгению в свою команду.
В первом раунде участники шоу должны были разгадать кроссворд и понять, что им нужно приготовить блюдо немецкой кухни – маульташен, особые квадратные пельмени из трех видов фарша. Евгения разобралась, техническое задание выполнила и прошла в следующий этап.
Во втором туре задание было следующее: приготовить холодный суп. Евгения решила выбрать классический вариант – гаспачо, томатный суп испанской кухни. Константину Ивлеву суп не понравился, как он резюмировал: «Кисляк». Но с учетом ошибок других участников Евгения прошла в финал.
А в итоговом испытании нужно было сделать блюдо, где основным ингредиентом был бы злак, но не гарниром. Евгения, как жительница Алтайского края, взяла гречку и приготовила греччотто, итальянское блюдо по типу ризотто.
Всю передачу Евгения держала при себе ложку, как свой талисман. Она досталась от тети, которая по словам участницы была великолепным кулинаром. В итоге талисман не подвел, и наша землячка стала победителем выпуска!
