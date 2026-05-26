Ложка тёти стала талисманом. Жительница Славгорода стала победительницей кулинарного шоу на федеральном канале

Евгения победила в шоу. Скриншот телеканала "Пятница"

На телеканале «Пятница» вышел очередной выпуск проекта «Битва шефов». Кулинарный формат в целом очень популярен, а здесь еще участниками могут стать все – от домохозяек до профессиональных шеф-поваров. Да еще и поработать под руководством известных кулинаров – Константина Ивлева и Рената Агзамова. Участницей и победительницей последнего выпуска стала жительница города Славгорода Евгения Ардашева.

«Мне 52 года. Я 30 лет проработала редактором газеты, а теперь занимаюсь домашней кухней. Готовлю для своих детей и близких», - рассказала Евгения.

Чтобы попасть в команду одного из шефов надо представить свое блюдо на их суд. Евгения приготовила патара хинкали с овощами и соусом терияки.

Патара хинкали с овощами и соусом терияки. Скриншот телеканала "Пятница"

«Выглядит очень вкусно. Относительно лепки – просто потрясающе. Я говорю вам – да», - резюмировал Ренат Агзамов.

В итоге самый известный кондитер страны и взял Евгению в свою команду.

Шефы оценили блюдо Евгении. Скриншот телеканала "Пятница"

В первом раунде участники шоу должны были разгадать кроссворд и понять, что им нужно приготовить блюдо немецкой кухни – маульташен, особые квадратные пельмени из трех видов фарша. Евгения разобралась, техническое задание выполнила и прошла в следующий этап.

Во втором туре задание было следующее: приготовить холодный суп. Евгения решила выбрать классический вариант – гаспачо, томатный суп испанской кухни. Константину Ивлеву суп не понравился, как он резюмировал: «Кисляк». Но с учетом ошибок других участников Евгения прошла в финал.

А в итоговом испытании нужно было сделать блюдо, где основным ингредиентом был бы злак, но не гарниром. Евгения, как жительница Алтайского края, взяла гречку и приготовила греччотто, итальянское блюдо по типу ризотто.

Финальное блюдо. Скриншот телеканала "Пятница"

Всю передачу Евгения держала при себе ложку, как свой талисман. Она досталась от тети, которая по словам участницы была великолепным кулинаром. В итоге талисман не подвел, и наша землячка стала победителем выпуска!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Больная любовь». «Ждуля» из Барнаула дважды вышла замуж за заключенного