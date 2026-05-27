Когда полностью откроют движение по мосту через Лосиху под Барнаулом

Полностью объект введут в эксплуатацию осенью 2027 года

Под Барнаулом на Правобережном тракте продолжается ремонт моста через Лосиху. На дороге то и дело собираются огромные заторы протяженностью в несколько километров. Рассказываем, как продвигаются работы и когда полностью откроют движение.

Как организовано движение

Проезжая часть на мосту заужена - движение организовано только по одной полосе, чтобы избежать полного перекрытия. Сделать объездную дорогу не представляется возможным. При этом постоянно ведется мониторинг ситуации, и при необходимости будут принимать дополнительные решения по организации проезда.

«Мы рассматриваем вопрос о работе специалистов в ночную смену, когда это позволит технология работ, чтобы уменьшить дискомфорт для автомобилистов», - отметил начальник Алтайавтодора Василий Мотуз.

Заужение проезжей части - это вынужденная, но временная мера. После окончания работ на одной половине и запуска движения аналогичные работы начнутся на второй половине также с перекрытием.

Открыть движение полностью по обеим направлениям планируется до октября этого года.

Как идут работы

Ремонт назрел давно, так как сооружение в предаварийном состоянии

Длина моста составляет 101 метр, а ширина — 23 метра. Ремонт назрел давно, так как сооружение находится в предаварийном состоянии.

Подрядчик уже снял асфальт, демонтировал тротуарные блоки, разобрал гидроизоляцию, переходные плиты. Сейчас специалисты приступили к устройству пролетного строения, деформационных швов и монолитной плиты, а также восстановлению гидроизоляции, укладке покрытия на проезжей части и тротуарах. Также рабочие укрепляют конусы и откосы насыпи.

«В дальнейшем, уже без ограничения движения, специалисты начнут восстановление защитного слоя полок крайних балок, монтаж тротуарных блоков и перил», - рассказывают в Минтрансе региона.

Сумма, направленная на ремонт, превышает 110 млн рублей. Полностью объект введут в эксплуатацию осенью 2027 года.

Затронуло и Барнаул

Из-за ремонта моста в Барнауле с 25 мая изменилась схема движения на пересечении пр. Калинина и ул. Профинтерна.

«Причина изменений — перераспределение транспортных потоков», — пояснили в мэрии.

Новые правила движения действуют при следовании от пр. Комсомольского:

- с правой полосы разрешен проезд прямо и поворот направо;

- с левой полосы - прямо и поворот налево.

Для водителей изменены дорожные знаки 5.15.1 «Направления движения по полосам».

