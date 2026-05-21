Мистика, шаманы, тайны: Александр Петров и Юлия Снигирь будут ловить барнаульского маньяка

Артистка сыграла опера Белову. Кадр видео трейлера «После Фишера. Инквизитор»

28 мая в онлайн-кинотеатре Wink выйдет третий сезон нашумевшего детективного сериала «Фишер». Новая часть получила название «После Фишера. Инквизитор» (18+). Страшные события разворачиваются на Алтае, где орудует неуловимый барнаульский маньяк. История основана на реальных преступлениях, которые в начале 2000-х годов совершал серийник Виталий Манишин.

О чем сериал

В маленьком городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Вскоре следствие приходит к версии, что убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. А все подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-Маугли, выросшей в тайге.

Виталий Манишин и его жертвы Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

«При создании образа маньяка, чтобы максимально достоверно передать мышление преступника, авторы проекта консультировались с психиатром-криминалистом. Однако толчком к созданию оригинальной истории послужил все же не конкретный человек (имеется в виду Виталий Манишин, - прим. ред.), а общая атмосфера тайны вокруг преступлений начала 2000-х в Барнауле. При этом события разворачиваются в наше время», - отмечают на сайте wink.ru.

Кадр отсылает к реальному снимку с фотографиями жертв. Скриншот трейлера «После Фишера. Инквизитор»

Режиссером-постановщиком нового сезона стала Ольга Френкель, автором сценария — Татьяна Арцеулова.

«Наш сезон — часть антологии, но при этом отдельное произведение на схожую тему. Мы стремились создать внутри вселенной “Фишера” что-то неожиданное, но в то же время сохранить ощущение нерва, трушности, остроты переживаний», - сказала сценарист.

По словам создателей, новый сезон «Фишера» сосредотачивается на психологическом анализе и исследует первопричины человеческой жестокости.

Логика и природа

За расследование преступлений берутся следователь из Барнаула Терехов в исполнении Александра Петрова и местный опер Белова, которую сыграла Юлия Снигирь.

«Мне кажется, что у меня много общего с моей героиней, например, излишние прямолинейность и вспыльчивость. Может, не в таком объеме (у нас разные профессии и образ жизни), но сходство есть», - поделилась Юлия Снигирь.

Для Александра Петрова это не новое амплуа. Он признался, что хотел сделать своего героя ироничным, но при этом драматичным и трагичным.

Для Александра Петрова это не новое амплуа. Кадр видео трейлера «После Фишера. Инквизитор»

«Терехов — эрудированный, может цитировать классику, любит философию и отлично разбирается в технологиях. Он совсем не похож на героя первых сезонов “Фишера” следователя Бокова. Но одно их объединяет точно — фанатичное отношение к работе. Хотя стили работы отличаются сильно», - цитирует артиста сайт онлайн-кинотеатра.

В отличие от предыдущих сезонов, искать истину в сериале будут не только сотрудники следственного комитета. Их логика вступит в соперничество с шаманскими обрядами и силами природы. Во время подготовки к съемкам команда отправилась в экспедицию на Алтай.

«Когда мы прибыли, я попросила познакомить нас с шаманами. Нас привели к бабушке, живущей в одиноко стоящем аиле, — и в фильме все осталось именно так. Более того, позже я нашла очень похожую актрису», - рассказывает режиссер-постановщик Ольга Френкель.

Аил шаманки. Кадр видео трейлера «После Фишера. Инквизитор»

Юлия Снигирь призналась, что ей сразу понравилась в сценарии тема столкновения логики и разума с чем-то иррациональным и неизведанным.

«Забавно, что моя героиня считает, что она отвечает за логику. Но, наверное, неправильно себя оценивает, и за этим довольно любопытно наблюдать», - отметила актриса.

Девушку-Маугли, которую сыграла Полина Гухман, – воплощение самой природы. Ее зовут Тонка, и она необычный подросток. Таких не встретишь в повседневной жизни.

«Это будто нулевой человек, как Адам и Ева. Она и есть а природа. Я таких персонажей не играла, очень интересная роль», - поделилась артистка.

Роли в сериале также исполняют: Александр Цой, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Павленко, Анна Рыцарева, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы, Артем Осипов, Станислав Устюжанин и другие.

