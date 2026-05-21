Общество21 мая 2026 6:00

Мистика, шаманы, тайны: Александр Петров и Юлия Снигирь будут ловить барнаульского маньяка

Третий сезон нашумевшего детективного сериала «После Фишера. Инквизитор» выходит 28 мая
Александра САПОЖКОВА
Артистка сыграла опера Белову. Кадр видео трейлера «После Фишера. Инквизитор»

28 мая в онлайн-кинотеатре Wink выйдет третий сезон нашумевшего детективного сериала «Фишер». Новая часть получила название «После Фишера. Инквизитор» (18+). Страшные события разворачиваются на Алтае, где орудует неуловимый барнаульский маньяк. История основана на реальных преступлениях, которые в начале 2000-х годов совершал серийник Виталий Манишин.

О чем сериал

В маленьком городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Вскоре следствие приходит к версии, что убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. А все подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-Маугли, выросшей в тайге.

Виталий Манишин и его жертвы

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

«При создании образа маньяка, чтобы максимально достоверно передать мышление преступника, авторы проекта консультировались с психиатром-криминалистом. Однако толчком к созданию оригинальной истории послужил все же не конкретный человек (имеется в виду Виталий Манишин, - прим. ред.), а общая атмосфера тайны вокруг преступлений начала 2000-х в Барнауле. При этом события разворачиваются в наше время», - отмечают на сайте wink.ru.

Кадр отсылает к реальному снимку с фотографиями жертв. Скриншот трейлера «После Фишера. Инквизитор»

Режиссером-постановщиком нового сезона стала Ольга Френкель, автором сценария — Татьяна Арцеулова.

«Наш сезон — часть антологии, но при этом отдельное произведение на схожую тему. Мы стремились создать внутри вселенной “Фишера” что-то неожиданное, но в то же время сохранить ощущение нерва, трушности, остроты переживаний», - сказала сценарист.

По словам создателей, новый сезон «Фишера» сосредотачивается на психологическом анализе и исследует первопричины человеческой жестокости.

Логика и природа

За расследование преступлений берутся следователь из Барнаула Терехов в исполнении Александра Петрова и местный опер Белова, которую сыграла Юлия Снигирь.

«Мне кажется, что у меня много общего с моей героиней, например, излишние прямолинейность и вспыльчивость. Может, не в таком объеме (у нас разные профессии и образ жизни), но сходство есть», - поделилась Юлия Снигирь.

Для Александра Петрова это не новое амплуа. Он признался, что хотел сделать своего героя ироничным, но при этом драматичным и трагичным.

Для Александра Петрова это не новое амплуа. Кадр видео трейлера «После Фишера. Инквизитор»

«Терехов — эрудированный, может цитировать классику, любит философию и отлично разбирается в технологиях. Он совсем не похож на героя первых сезонов “Фишера” следователя Бокова. Но одно их объединяет точно — фанатичное отношение к работе. Хотя стили работы отличаются сильно», - цитирует артиста сайт онлайн-кинотеатра.

В отличие от предыдущих сезонов, искать истину в сериале будут не только сотрудники следственного комитета. Их логика вступит в соперничество с шаманскими обрядами и силами природы. Во время подготовки к съемкам команда отправилась в экспедицию на Алтай.

«Когда мы прибыли, я попросила познакомить нас с шаманами. Нас привели к бабушке, живущей в одиноко стоящем аиле, — и в фильме все осталось именно так. Более того, позже я нашла очень похожую актрису», - рассказывает режиссер-постановщик Ольга Френкель.

Аил шаманки. Кадр видео трейлера «После Фишера. Инквизитор»

Юлия Снигирь призналась, что ей сразу понравилась в сценарии тема столкновения логики и разума с чем-то иррациональным и неизведанным.

«Забавно, что моя героиня считает, что она отвечает за логику. Но, наверное, неправильно себя оценивает, и за этим довольно любопытно наблюдать», - отметила актриса.

Девушку-Маугли, которую сыграла Полина Гухман, – воплощение самой природы. Ее зовут Тонка, и она необычный подросток. Таких не встретишь в повседневной жизни.

«Это будто нулевой человек, как Адам и Ева. Она и есть а природа. Я таких персонажей не играла, очень интересная роль», - поделилась артистка.

Роли в сериале также исполняют: Александр Цой, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Павленко, Анна Рыцарева, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы, Артем Осипов, Станислав Устюжанин и другие.

