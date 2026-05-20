Испытание бреветом. Барнаульские велосипедисты могут проверить свои силы в заезде на 200 км

Заезд пройдет 6 июня.

Барнаульские велосипедисты, а вы знаете, что такое бревет? Это организованный заезд с лимитом времени на разные дистанции. Участники такого заезда, уложившиеся в лимит, получают престижные медали и входят в международный рейтинг. Проходят такие бреветы и в Барнауле, причем уже второй год. Об этом событии «Комсомолке» рассказал создатель барнаульского сообщества велосипедистов «КОТОФОТ» Игорь Захаров.

Как появился бревет?

«Бреветы — это не спортивные соревнования, в традиционном понимании, а веломарафоны, велозаезды на большие дистанции. Минимальная дистанция в официальных бреветах — 200 км, также существуют дистанции в 300, 400, 600, 1000 и даже 1200 км. Задача участника — пройти маршрут и уложиться в лимит времени. Например, на 200 км отведено 13,5 часов. Участник проезжает этот маршрут автономно, однако на контрольных точках могут располагаться пункты питания», - поясняет Игорь.

Появилось такое увлечение достаточно давно. Уже более 120 лет проводит бреветы организация ACP, что расшифровывается, как «Парижский клуб Audax» («audax» с латинского переводится как «отважные»). Клуб базируется во Франции.

Прохождение дистанции бревета — это престижное достижение. Данные участников вносятся в международный реестр, и они могут заказать уникальную медаль из Франции, которая подтверждает их успешное завершение дистанции.

Бревет из Барнаула

В Барнауле бреветы начали проводить с прошлого года, когда клуб «КОТОФОТ» получил соответствующую аккредитацию.

Первый в этом году заезд стартует 6 июня.На акции организаторы пока остановились на самом коротком варианте бревета в 200 километров, а также ввели дистанции поменьше: 50, 100 и 150 километров в неофициальный зачет. Заезд возьмет старт от парка «Изумрудный», далее до Шелаболихи и обратно в Барнаул.

«Дистанции поменьше – это чтобы прочувствовали, что такое бревет. Зачетная дистанция, в 200 километров, позволяет получить медаль и включение в международный реестр», - говорит Игорь.

Правила бреветов максимально простые – едешь сам или в группе, с какой тебе удобно скоростью. Главное, что это автономный заезд и команда сопровождения запрещена. Нужно только отмечаться на контрольных точках. Ну и уложиться в лимит.

Кстати, в Барнауле ребята отмечаются на контрольных точках через мобильное приложение, которое Игорь разработал сам.

«Так как это автономные заезды, то никакого перекрытия дорог или машин сопровождения у нас нет. Едем по обычным улицам и трассам. Поэтому не забываю каждому участнику напоминать о правилах безопасности и соблюдения ПДД. Новичкам таких акций иногда приходится напоминать про светоотражатели, шлемы», - говорит Игорь.

В прошлом году первый барнаульский бревет собрал 150 участников. Из них 200 километров проехали 65 человек. Сходов происходит мало. Дело в том, что во время подачи заявки организаторы уточняют, сколько человек максимально прокатывал за день, чтобы понять его силы.

«Был случай, что человек заявился на 200 километров, а при разговоре выяснилось, что он больше 80 за день не наезжал. Мы ему порекомендовали в этом году попробовать 150 километров прокатить, а уже в будущем попробовать себя на 200», - говорит Игорь

Сейчас идет регистрация участников. Уже заявились 80 человек и 45 из них на максимальную дистанцию. Пройти регистрацию можно на сайте по ссылке. Участие бесплатное, кроме заезда на 200 км.

Клубы по всему миру

Клубы любителей бреветов есть по всему миру. В России их около 40. По сути, это огромное сообщество людей, объединенных одним интересом.

«Мне рассказывали друзья, что они ездили заграницу и там встречали участников бреветов из разных стран. И на этой почве находили новые знакомства. Эта история не про велосипеды больше, а про людей и общение», - говорит Игорь.

В планах у Игоря организовать выездной заезд в Горном Алтае или в районе Белокурихи. А в будущем открыть для Барнаула дистанции супербреветов в 1200 км. Ну а главная надежда, чтобы у нас в регионе появится больше суперрандоннеры – это велосипедисты, которые за один сезон проедут дистанцию в 200, 300, 400, и 600.

