Как магнитом притягивает: куда на Алтае падали метеориты

Человечество так занято своими заботами и тревогами, что редко вспоминает, о том, что все мы часть большой Вселенной. А она о себе напоминает периодически и одна из главных ее «страшилок» - метеориты. Чаще всего это небольшие объекты, которые сталкиваются с Землей регулярно. Фиксировалось их падение и на Алтае. Первый такой случай произошел почти 122 года назад. Куда падали метеориты на Алтае – в материале «КП»-Барнаул».

Первый зафиксированный

Первый зарегистрированный метеорит упал на территории Алтая ночью 22 мая 1904 года. Произошло это северо-западнее Бийска. Назвали его прилет просто: «Алтайский метеорит». По результатам поисковых работ было найдено 7 космических объектов общим весом 25 грамм.

Как описывал это событие исследователь Мамонтов, которого отправили на поиски упавшего тела, на местных жителей явление произвело сильное впечатление из-за яркой вспышки в небе.

Осколки метеорита нашли по берегу озера и местные думали, что сам метеорит лежит в воде. Но исследователи предположили, что это маловероятно. Скорее всего, метеорит распался на мелкие осколки в атмосфере.

Хранятся найденные фрагменты небесных тел в Метеоритной коллекции Российской Академии Наук.

Разобрали на сувениры

Похоже, Бийский округ - настоящий магнит для небесных тел. Второе падение метеорита случилось в сентябре 1911 года, средь бела дня, у села Демина того же Бийского округа. Его так и прозвали «Бийский».

«В послеполуденные часы, при облачном небе, в окрестностях деревни Деминой, Куяганской волости, Бийского уезда, Алтайской губернии крестьянами было замечено несколько ярко светящихся тел, одно из которых упало на копну хлеба и, пробивши снопы, углубилось, примерно, на один аршин в почву. Полет наблюдался в направлении с юго-запада на северо-восток и сопровождался сильным гулом, похожим на артиллерийскую стрельбу. Камень был тотчас же выкопан крестьянами, которые свидетельствуют, что он к этому времени еще не успел остыть; к нему «пригорела» солома и самая яма с краев как бы «обгорела», - приводит слова исследователя Б. Е. Бегичева сайт Алтайской краевой библиотеки.

Камень был цельным, весил около 12 килограмм. Но полностью его сохранить не удалось. Крестьяне его разбили и разобрали на сувениры. Единственный осколок, благодаря краеведу Гуляеву, был прислан в 1916 году в Минералогический Музей Академии Наук.

«Сельскохозяйственные» метеориты

В советское время было зафиксировано несколько случаев, когда метеориты находили во время полевых работ. Эти небесные «гости» давно пролежали в земле и стали известны только благодаря внимательности людей.

Обычно на небольшой метеорит даже можно не обратить внимание. Внешне он похож на земные камни.

Так вот, в 1967 году при вспашке поля возле села Марковка Ключевского района плуг наткнулся на метеорит весом 8,8 кг. Спустя два года, в 1969 году, у села Полуямки Михайловского района тракторист В. И. Усов обнаружил небольшой, но тяжелый камень, который оказался метеоритом массой 4,5 кг.

В августе 1971 года в том же районе, уже во время уборки урожая, комбайнер Н. А. Васильев нашел метеорит весом 11 кг, который получил название «Ракиты». Он также входит в метеоритную коллекцию Российской академии наук.

Находили упавшие на Землю метеориты и относительно недавно. Один из самых интересных экземпляров был найден в 2009 году. Недалеко от посёлка Масальского обнаружили метеорит массой 400-500 кг с сильно окисленной поверхностью. При дроблении часть его так и не смогли разломить, настолько он был крепким.

Алтай – магнит метеоритов?

В 2007 году жители Угловского района сообщили о падении метеорита. Тогда «Комсомолка» писала об этом случае. Случившимся заинтересовались московские исследователи. И они действительно нашли осколки упавшего объекта, но немного севернее – в Родинском районе у села Раздольное.

Местные жители успели снять на видео огненный шар, который разорвался и раскидал осколки по большой площади.

Поисковики пришли к выводу: в алтайской степи упал не традиционный астероидный, а кометный метеорит – с окраин Солнечной системы или даже из-за ее пределов. Осколки землистого цвета, собранные поисковиками под Раздольным, получили название – алтайниты.

Интересно, что тогда, во время поисков, попадались осколки и более ранних метеоритов.

«Наш край интересен с точки зрения необычности падения метеоритов. Мы изучили время и места падения метеоритов и пришли к выводу, что все случаи приходились практически на одно и то же место – запад Алтайского края. На территории края некоторые озера имеют правильные округлые берега. Так вот есть версия, что такие озера образовались в местах падения метеоритов, кратеры которых были заполнены когда-то водой. Получается, что на территории края существует зона, которая непонятным образом притягивает к себе метеориты – своего рода «метеоритное плато», - рассказывала «Комсомолке» в 2007 году Наталья Павлова, на тот момент старший научный сотрудник Барнаульского планетария.

Последний случай, когда жители Алтая видели падение метеорита – октябрь 2025 года. Но тогда все ограничилось светящейся полосой в небе, снятой десятками камер и видеорегистраторов. Метеорит, судя по всему, сгорел в атмосфере.

«Бомбардировка» метеоритами

Тезис про особенно часто выпадающие в наших краях метеориты подтверждают другие исследования. Так в статье «Метеориты Алтая: классы, состав и геохимические особенности» под авторством Гусева А.И., Гусева Н.И. и Волковой О.Ю. в журнале «Современные наукоемкие технологии», говорится:

«В настоящее время и в ближайшем прошлом на территорию Алтая выпадают и выпадали метеориты наиболее часто в двух ареалах. Один из них проходит через ряд районов Алтайского края вдоль его юго-западной границы с Казахстаном, где наблюдается своеобразная «космическая метеоритная трасса». По кучности найденных осколков метеоритов ученые определили, что вдоль линии, по которой на карте находятся села: Зеленая Поляна - Полуямки - Ащегуль - Ракиты - Преображенка - Угловское, в течение длительного периода выпадали сильные метеоритные дожди. Вторая трасса осколков, выпадавших в прошлые времена, проходила перпендикулярно указанной выше трассы»

Ученые предполагают, что 20 миллионов лет назад метеориты буквально «бомбардировали» Землю вдоль этих трасс. Это и объясняется тем, что за относительно небольшой срок, с 1904 года, на Алтае фиксировалось столько находок и падений.

