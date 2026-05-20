У Алексея Смертина начались проблемы со здоровьем после суточного марафона

В этом году Алексей Смертин больше не планирует бегать экстремальные марафоны Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Уроженец Барнаула, футболист Алексей Смертин, в день своего рождения, 1 мая, пробежал суточный марафон. По его словам, в первую очередь, это было не физическое испытание, а моральное, и если со вторым он более или менее справился, то со здоровьем еще есть некоторые проблемы, которые не прошли до сих пор.

По словам Алексея, несмотря на то, что он в целом находится в хорошей физической форме, годы, в любом случае, берут свое. Сейчас ему 51 год и на восстановление уходит значительно больше времени.

«Теперь уделяю внимание не только питанию, но и сну. Признаться, я обязательно должен лечь в 21.30–22.00. Для меня очень важны вот эти два часа до полуночи. Да, я раньше просыпаюсь. Но лучше себя чувствую, если лег в 22.00 и встал, скажем, в 5.00», - рассказал он в беседе с журналистами RT.

Как правило, после очередного марафона он старается долго не отдыхать и через считанные дни уже приступает к тренировкам. Стоит вспомнить хотя бы 50-километровый марафон «Полюс холода — Оймякон» в Якутии, во время которого Смертин отморозил палец на ноге. Через пару недель Алексей уже наматывал километры на велотренажере. Все потому что бегать не мог, но выход из положения нашел.

Суточный марафон в Москве тоже отразился на самочувствии спортсмена. Во время забега его несколько раз рвало, очень сильно каменели ноги, во время остановок сложно было самостоятельно садиться и вставать. В целом бег давался тяжело, хотелось остановиться, но он выдержал это испытание.

«Суточный бег — это совершенно иной опыт. Вы не знаете, что ждет вас ночью, что будет под утро, как отреагирует желудочно кишечный тракт, как поведет себя опорно двигательный аппарат, – говорит Алексей. – После своего забега я до сих пор не восстановил ноги — прошло уже две недели. Но я нисколько не жалею: проверил себя, попробовал. Не факт, что повторю, но я не спасовал перед самим собой — выстоял и добежал до конца».

Однако марафон действительно стал испытанием и поэтому в этом году ничего подобного он больше не планирует.

«Мне кажется перспективным пробежать Backyard Ultra (формат ультрамарафонских гонок на выбывание, - прим. ред.). Там дистанция — 6,7 км, тебе дается час. Ты можешь бежать это расстояние сколько угодно раз. Соревнования будут длиться, пока не останется единственный участник. А если не укладываешься в час, то сходишь с дистанции. В следующем году хочу попробовать», – признается Алексей Смертин.

