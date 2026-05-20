«Родители доверяют нам все больше»

Общий бюджет летней оздоровительной кампании составляет 370,5 млн рублей

Главными вопросами совещания стали финансирование, новшества и развитие инфраструктуры детского отдыха юных барнаульцев.

91 дневной лагерь и семь загородных

Основу летнего отдыха составят лагеря с дневным пребыванием. Планируется открыть 91 площадку, где отдохнут около 21,7 тысячи ребят.

Кроме этого, продолжат работу семь муниципальных загородных лагерей, входящих в структуру центра «Каникулы»: «Дружных», «Звездный», «Маяк», «Медвежонок», «Парус», «Соснячок» и «Спутник-2». Первая смена начнется с 10 по 16 июня. Всего запланировано от трех до четырех смен по 14 дней каждая. За это время в загородных лагерях Барнаула отдохнут более четырех тысяч детей.

- Заявочная кампания стартовала 1 апреля. В настоящее время уже подано чуть больше 4,2 тысячи заявок, выкуплено 3,3 тысячи путевок. Это подтверждает заинтересованность родителей в организованном летнем отдыхе детей, - говорит председатель городского комитета по образованию Андрей Муль.

Бюджет вырос на 32 миллиона

Общий бюджет летней оздоровительной кампании составляет 370,5 млн рублей - это на 32 млн больше, чем годом ранее. Из них 214,4 млн рублей выделено из краевого бюджета, 156,1 млн - из городского.

В эти средства заложена поддержка (софинансирование путевок), а также ежегодные ремонты, средства для создания спортивных площадок, решения текущих вопросов. Андрей Муль подчеркнул, что укрепление материально-технической базы находится под особым контролем мэрии.

- Муниципальные загородные лагеря ежегодно улучшают условия пребывания детей. Так, только за последние шесть лет на ремонт и оснащение направлено 184,6 млн рублей, из которых 179,1 млн - из городского бюджета. На эти средства отремонтированы кровли и внутренние помещения, заменены окна, установлены 12 модульных санблоков. В 2024 году полностью заменили линию электропередачи в одном из лагерей, а в двух оборудовали современные спортплощадки с резиновым покрытием.

В частности, например, в этом году в лагере «Медвежонок» появится новый модульный обеденный зал на 100 мест, а также начнется подготовка для строительства новых корпусов. Согласно федеральному проекту, до 2027 года здесь планируют установить два быстровозводимых жилых здания. Напомним, в прошлом году в этом же лагере уже оборудовали модульный медблок.

Профильные смены

Как и год назад, в загородных лагерях сделают акцент на профильных сменах. Они объединят юных инспекторов дорожного движения, дружины юных пожарных, воспитанников военно-патриотических клубов, творческие коллективы и ребят из школьных медиацентров. По прогнозам специалистов, охват таких смен вырастет с 720 до 900 детей.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в лагере «Дружных» организуют две семидневные смены - они стартуют 20 июля и 1 августа.

Безопасность и питание - на особом контроле

Все лагеря оснащены тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией и металлодетекторами. Уже заключены контракты с лицензированными частными охранными предприятиями.

Начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Боброва призвала обратить пристальное внимание на качество акарицидной обработки и энтомологический контроль в межсезонье.

Питание - как в загородных, так и в дневных лагерях - обеспечит комбинат школьного питания «Глобус».

Положительная динамика

Заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов, подводя итоги совещания, отметил положительную динамику: за последние годы количество детей, отдыхающих в загородных лагерях, удалось увеличить с 3,5 до 5 тысяч:

- Родители все больше доверяют нам летний отдых, и наша задача - не просто сохранить эту мотивацию, а сделать все возможное, чтобы в загородных лагерях было комфортно и, главное, безопасно.

Также он поручил начальникам лагерей взять на личный контроль все вопросы, прозвучавшие на совещании, чтобы каждый ребенок провел каникулы на достойном уровне.