«Теперь я Толя – земледелец». Известный боец смешанных единоборств Малыхин планирует уехать на Алтай

Анатолий вернул себе третий пояс. Скриншот видео телеканала Матч Боец

Известный российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин объявил о завершении карьеры. Он взял реванш за поражение, вернул себе третий пояс и заявил, что уезжает на Алтай. Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».

Анатолий Малыхин большую часть карьеры выступал в азиатском промоушене ONE Championship. Боец становился чемпионом организации в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе. Благодаря этому он стал первым в истории победителем в трёх весовых категориях. Случилось это достижение еще в 2024 году. В том же году во время защиты пояса в тяжелом весе Анатолий проиграл раздельным решением Умару Кане из Сенегала.

И вот спустя полтора года произошел реванш. 15 мая в Бангкоке на очередном турнире ONE бой Малыхина и Кане был главным событием вечера.

Поединок продлился до четвертого раунда. Анатолий прессинговал оппонента большую часть боя и в какой-то момент удачно попал в челюсть. Противник «поплыл» и пропустил несколько добивающих ударов. Рефери остановил бой и зафиксировал очередную досрочную победу Малыхина и возвращение третьего пояса.

Нокаут Кане. Скриншот видео телеканала Матч Боец

После поединка российский боец заявил:

«Я хочу сказать одно — спасибо за эти шесть прекрасных лет. Но я перестал получать удовольствие от этого дела. Спасибо вам за это прекрасное время, но я закончил. Какой же я красавчик! Всё, я уезжаю на Алтай разводить коров, собак. Устал проливать кровь, теперь я Толя-земледелец»

К слову, Малыхин, уроженец города Кемерово, известен своей любовью к Алтаю. Он приезжает сюда отдыхать, принимает пантовые ванны. Но больше его, конечно, удивляют цены. Однажды в интервью он рассказывал интересную историю:

«Мы зашли в столовую, взяли котлеток, лапши, хлебушка, сало. Она (работник столовой – прим. ред.) мне чек приносит на 6 тысяч рублей. Я на нее смотрю, думаю, она, может, нулем ошиблась. На Алтае недешево».

СПРАВКА КП

Анатолий Малыхин родился в Кемерово в 1988 году. Является чемпионом азиатской организации ONE Championship сразу в трех весовых категориях. В профессиональном ММА провел 16 боев, одержал 15 побед, все досрочно. Поражение потерпел лишь однажды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Может, нулем ошиблась?». Чемпиона ММА удивили цены на Алтае