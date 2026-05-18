Спорт18 мая 2026 11:00

«Теперь я Толя – земледелец». Известный боец смешанных единоборств Малыхин планирует уехать на Алтай

Известный спортсмен Анатолий Малыхин планирует разводить коров на Алтае
Александр Коровниченко
Анатолий вернул себе третий пояс. Скриншот видео телеканала Матч Боец

Известный российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин объявил о завершении карьеры. Он взял реванш за поражение, вернул себе третий пояс и заявил, что уезжает на Алтай. Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».

Анатолий Малыхин большую часть карьеры выступал в азиатском промоушене ONE Championship. Боец становился чемпионом организации в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе. Благодаря этому он стал первым в истории победителем в трёх весовых категориях. Случилось это достижение еще в 2024 году. В том же году во время защиты пояса в тяжелом весе Анатолий проиграл раздельным решением Умару Кане из Сенегала.

И вот спустя полтора года произошел реванш. 15 мая в Бангкоке на очередном турнире ONE бой Малыхина и Кане был главным событием вечера.

Поединок продлился до четвертого раунда. Анатолий прессинговал оппонента большую часть боя и в какой-то момент удачно попал в челюсть. Противник «поплыл» и пропустил несколько добивающих ударов. Рефери остановил бой и зафиксировал очередную досрочную победу Малыхина и возвращение третьего пояса.

Нокаут Кане. Скриншот видео телеканала Матч Боец

После поединка российский боец заявил:

«Я хочу сказать одно — спасибо за эти шесть прекрасных лет. Но я перестал получать удовольствие от этого дела. Спасибо вам за это прекрасное время, но я закончил. Какой же я красавчик! Всё, я уезжаю на Алтай разводить коров, собак. Устал проливать кровь, теперь я Толя-земледелец»

К слову, Малыхин, уроженец города Кемерово, известен своей любовью к Алтаю. Он приезжает сюда отдыхать, принимает пантовые ванны. Но больше его, конечно, удивляют цены. Однажды в интервью он рассказывал интересную историю:

«Мы зашли в столовую, взяли котлеток, лапши, хлебушка, сало. Она (работник столовой – прим. ред.) мне чек приносит на 6 тысяч рублей. Я на нее смотрю, думаю, она, может, нулем ошиблась. На Алтае недешево».

СПРАВКА КП

Анатолий Малыхин родился в Кемерово в 1988 году. Является чемпионом азиатской организации ONE Championship сразу в трех весовых категориях. В профессиональном ММА провел 16 боев, одержал 15 побед, все досрочно. Поражение потерпел лишь однажды.

