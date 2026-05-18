«Мне терять нечего, завалю!» На Алтае беглого зека осудили за захват заложника и стрельбу по силовикам

На полянке в глухом лесу преступник оборудовал себе временное пристанище. Источник: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае на минувшей неделе вынесли приговор в отношении барнаульца, который в декабре 2024 года устроил настоящий боевик: скрываясь от преследования в землянке, он захватил заложника и открыл стрельбу по сотрудникам УФСИН. В ходе перестрелки были ранены два сотрудника правоохранительных органов. Как ловили беглого зека и какое наказание получил – в материале «Комсомолки».

Половина жизни за решеткой

Сейчас Александру Перелыгину 53 года. И больше половины своей жизни он видит небо через тюремную «клетку». Ранее мужчина был судим за угон, кражи, изнасилование и даже заражение потерпевшей венерическим заболеванием. В перерывах между отсидками он умудрился завести семью: супруга – бывшая заключенная – несколько лет назад родила ему сыну.

Последний срок Перелыгин отбывал за кражу. Его должны были выпустить из колонии не ранее 2028 года, но зек захотел вернуться на волю поскорее и нанял адвоката. В 2024 года он подал прошение о смягчении наказания, и пусть администрация исправительного учреждения не поддержала его, осужденному и его защитнику удалось напрямую выйти в суд и добиться перевода из колонии в исправительный центр. Так Перелыгину заменили неволю на принудительные работы.

Когда зек прибыл в центр, он подал заявление о выходе в город для оформления и трудоустройства на одно из барнаульских предприятий. Однако назад мужчина не вернулся, из-за чего его объявили в розыск. Больше двух месяцев оперативники вели розыскные мероприятия, и благодаря одному из источников удалось получить местонахождение преступника – все это время беглец скрывался в лесном массиве в пригороде Барнаула.

Затишье перед бурей

Перелыгина заметили в поселке Борзовая Заимка. Вероятно, бежать далеко он не стал, так как все родные, в том числе мать Перелыгина, живут в пригороде.

В декабре сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю и регионального УФСИН начали совместную операцию. Ранним морозным утром источник оперативников сообщил, что Перелыгин вышел на связь со знакомым и назначил адрес. Чувствуя, что силовики идут по его следу, он несколько раз менял локацию для встречи. Его подозрения были обоснованы – все это время в поселке сидели в засаде старшие оперуполномоченные отдела розыска управления. Для спецоперации они замаскировали служебный автомобиль под такси.

Вскоре от источника поступил сигнал – в лесу обнаружены следы Перелыгина. Сотрудникам УФСИН Роману и Симону пришлось пройти по заснеженному лесу около двух километров, прежде чем в их поле зрения попал беглый зек. С собой у него было оружие.

«Мы приняли решение совместно приостановить наблюдение и доложить руководителю о произошедшем, в тот момент у нас были еще две группы. Созвонились с оперативными сотрудниками, сориентировали их на местности, где мы находимся. Среагировали все оперативно, и уже в полном составе мы пошли по следам к месту, где скрывался Перелыгин», - рассказывали Роман и Симон в беседе с «Комсомолкой».

Прятался в землянке

Как оказалось, на полянке в глухом лесу преступник оборудовал себе временное пристанище – землянка располагалась на небольшом возвышении вплотную к деревьям. Все было продумано – если смотреть на строение издалека, то оно сливается с местностью, а дым от печки идет вверх прямо вдоль березы, из-за чего его практически не видно. Внутри логова преступника было все необходимо для жизни – спальное место, полки с посудой, буржуйка и продукты.

Подобравшиеся поближе правоохранители поделились на две группы и начали захват, как вдруг преступник открыл огонь с криком «Мне терять нечего, завалю!». Одного из полицейских дробь задела по касательной и едва рассекла бровь, а вот сотруднику УФСИН пришлось туже – дробь угодила ему в голову.

Увидев, что товарищ теряет сознание, его коллеги бросились на помощь и приняли решение своими силами выбираться из леса и искать помощь – ни одна скорая не проехала бы в эту глушь. Друзья тащили раненого и пытались приободрить, чтобы тот не засыпал и не терял сознание. Спустя пару километров удалось добраться до детского лагеря и найти машину, на которой они доехали до больницы.

«Думал, что, возможно, смертельное ранение. Помню, как меня несли. Потом хирург пытался вытащить дробь из головы. Большая часть прошла навылет, а часть осталась», - рассказывал «Комсомолке» раненый боец Иван.

Увидит сына нескоро

Сам беглец после задержания пояснил, что сбежал из центра, так как хотел поскорее вернуться к сыну и болеющей матери. Обвиняли Перелыгина по нескольким статьям – в захвате заложника с применением насилия, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По данным СК и прокуратуры Алтайского края, суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы: первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии особого режима.

Примечательно, что если бы осужденный встал на путь исправления, то уже к 2028 году он вышел бы свободу и мог бы с легкостью наверстать упущенное с семьей, но сделал неправильный выбор и обрек сына расти без отца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Построил землянку так, чтобы ее никто не заметил: как ловили беглого зэка, который два месяца скрывался в лесу

На Алтае сотрудники УФСИН будут представлены к наградам за поимку преступника (подробнее)