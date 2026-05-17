У существа были тело медведя и лицо обезьяны. Как бригада геодезистов столкнулась со снежным человеком на Алтае

Группа Василия Полевцева работала в горной местности

Говорят, в высоких горах Алтая, где постоянно лежит снег и редко ступает нога человека, обитает загадочное существо. Его называют по-разному: бигфут, йети, алмыс, саскач или же просто снежный человек. На картинках его изображают как большое волосатое существо, которое напоминает одновременно и животное, и человека. Такое представление основано на показаниях очевидцев. Одна из встреч произошла в советское время: со странным существом столкнулась бригада геодезистов. История подробно описывается в дзен-канале Жизнь советского человека.

Прорубали топорами

Бригада инженера-геодезиста Василия Полевцева работала в горной местности в районе Кош-Агача в сторону границы с Монголией. Кроме бригадира в составе группы был его помощник Долгушин и конюх Яков. Шли они с лошадями берегами рек в необжитом таёжном районе без единой тропинки, отыскивая, где можно приблизиться к горам. Иногда проходы приходилось прорубать топорами.

Чтобы покормить лошадей, старались отыскивать террасы с луговыми травами. Конюх оставался у палаток с животными, а Полевцев с Долгушиным взбирались на горы на несколько дней. При этом им приходилось идти даже по местам, где и летом лежал снег. Маршрут был проложен до перевала Кызылбалхаш. Там было множество пресных озёр. Там же бригаде пришлось увидеть нечто поразительное…

Длинные руки, густая шерсть

В окуляр теодолита (рабочего прибора геодезистов) бригадир заметил «чудище». Оно шло по краю леса на соседней горе и волоком тащило что-то тяжёлое. «Груз» рассмотреть не удалось, а вот само существо Полевцев разглядел подробно.

По его воспоминаниям, тело у незнакомца было, как у медведя, только меньшего роста, покрыто рыже-чёрной густой шерстью. А обросшее волосами лицо и длинные руки – как у обезьяны. Передвигалось это «нечто» на двух ногах, но иногда опускалось на четвереньки и бежало быстрее.

Когда существо скрылось в зарослях, ошеломленный Полевцев ещё некоторое время наблюдал за тем местом. Но обитатель тайги так и не появился.

Съел ведро рыбы

Вечером бригадир рассказал о встрече с загадочным незнакомцем конюху. Но тот даже не удивился. Как оказалось, ему ещё в Таштаголе местные сказали, что в этих горах они могут встретиться со снежным человеком. По их словам, эти особи живут там с давних времен, а если видят в тайге людей, уходят глубже. Что удивительно, группе еще раз пришлось столкнуться с существом, вернее, с результатом его «деятельности».

Однажды геодезисты несколько дней провели на остроконечной вершине Куркуребажи на высоте более 3 тыс. метров. Яков же находился внизу на берегу реки. Увлёкшись рыбалкой, он всё дальше отходил от лагеря, его ведро уже наполнилось крупными хариусами. Яков решил подвялить рыбу, а на следующий день закоптить: сходил к палаткам, принёс всё необходимое, посолил и развесил рыбу.

На следующий день он вернулся с топором и брезентом, чтобы соорудить коптильню. И был ошарашен: от рыб остались только объеденные кости и головы. В замешательстве конюх пытался понять: что за животное могло так сделать? А подойдя к песчаной отмели увидел следы огромных босых человеческих ног. По сравнению с ними следы Якова казались просто детскими. Тогда он вспомнил, что говорили местные жители про снежного человека…

«Лесные старцы»

Через две недели бригада была у озера Джулукуль, и конюх снова остался на неделю один. За это время к озеру пастух из Тывы пригнал на водопой лошадей. Когда Яков пригласил выпить его чая, тувинец с удовольствием согласился. Он оказался общительным собеседником. Яков пожаловался на снежного человека, который съел всю рыбу. В ответ тувинец рассказал, что таких людей раньше здесь жило больше. А теперь осталось всего двое «лесных старцев» - так местные их называли. По легенде, это общие потомки людей и медведей. Они не делали ничего плохого людям. Но и те не вмешивались в их жизнь.

Когда сезон завершился, бригада Полевцева выехала в Кош-Агач, где их ожидал начальник экспедиции Донат Кудрявцев. Он сообщил, что вернувшиеся с гор студенты увидели там кое-что поразительное: огромный след, вероятно, снежного человека. При этом срисовали его в натуральную величину. В ответ Полевцев рассказал руководителю свои удивительные приключения. А верить в эти истории или нет – дело каждого.

