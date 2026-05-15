На пути к надежной зиме: как СГК-Алтай готовится к новому отопительному сезону

Подготовка к холодам у энергетиков начинается еще весной, как только завершается отопительный сезон. Именно от того, как тщательно выполнены летние работы – ремонты, перекладки и испытания, – зависит надежность теплоснабжения зимой. Об итогах минувшего сезона, нынешних задачах и стратегических планах на предстоящие месяцы «Комсомолке» рассказали руководитель «СГК-Алтай» Игорь Лузанов и директор филиала «Барнаульская теплосетевая компания» Александр Гросс.

Меньше аварий и жалоб

Прошедший отопительный сезон оказался во многом нестандартным и даже парадоксальным. С одной стороны, он стал одним из самых коротких за последние годы: подача тепла началась позже привычных сроков, а отключение произошло раньше календарного графика. С другой – по среднесуточным температурам зима оказалась почти вдвое холоднее предыдущей. Тем не менее, благодаря усилиям «СГК-Алтай» во всех трех городах присутствия сезон прошел спокойно и стабильно.

Если говорить о конкретных цифрах, то в Барнауле число повреждений на теплосетях снизилось более чем на 13%, в Бийске – почти на 15%, а в Рубцовске сокращение приблизилось к 25% от прежних показателей. Заметно уменьшилось и количество жителей, у которых временно ограничивалась подача тепла из-за устранения дефектов на трубопроводах, а также количество жалоб – до одной-двух заявки в сутки на город.

Однако спокойная зима – не повод расслабляться, а основание для еще более тщательной подготовки к следующей. В этом году суммарные затраты на летние работы в рамках инвестиционной и ремонтной программ составят 9,5 млрд рублей.

«По сравнению с прошлым сезоном по ремонтной программе наблюдается рост расходов на 16%, а по инвестиционной – снижение почти на четверть. Это связано с тем, что в прошлом году был реализован крупный проект – реконструкция турбогенератора №6 в Бийске, стоимостью около 1,7 млрд рублей», – пояснил Игорь Лузанов.

Фронт задач на весну/лето внушительный: специалистам предстоит привести в порядок 30 котельных установок, 16 турбин и столько же генераторов. Синоптики пока благоволят энергетикам – погода позволяет беспрепятственно выводить агрегаты в плановые работы, и кампания постепенно набирает скорость. На текущую дату уже завершены ремонты 9 котлов, а также по две единицы турбин и генераторов.

Одновременно с этим бригады начали работу непосредственно на теплотрассах.

«Учитывая масштаб предстоящих работ и ограниченность ресурсов, наша ключевая задача – рационально их распределить и в установленные сроки выполнить весь намеченный план», – сообщил Игорь Лузанов.

В совокупности обе программы предполагают обновление 63 км тепловых сетей: свыше 42 км в Барнауле, еще 11 км в Бийске и около 10 км в Рубцовске. Работа идет ударными темпами. К середине мая выполнено уже более 17% запланированных перекладок. Не остается без внимания и долгосрочная работа по обновлению котельного хозяйства. В наступающем сезоне модернизация затронет еще две котельные.

«Помимо перекладки сетей, по инвестиционной программе запланирована покупка специализированной техники, а также ведется системная работа по подключению новых потребителей в городах присутствия», – говорит гендиректор «СГК-Алтай».

Отдельный пласт работы СГК связан с задачами «зеленой» повестки – снижением экологической нагрузки. В этом направлении компания делает ставку на постепенную замену устаревших узлов генерации сразу на двух барнаульских теплоэлектроцентралях – второй и третьей. Параллельно в Бийске реализуется еще один проект – замкнутый цикл водоснабжения.

Заметные перемены ждут и облик городов после земляных работ. Так, в Барнауле из запланированных к восстановлению 45 тысяч кв. м.

Километры диагностики

Ни одно межсезонье не обходится без проверки магистральных трубопроводов давлением. Именно гидравлические тесты позволяют выявить слабые места еще до того, как они дадут о себе знать зимой. В Бийске и Рубцовске стартовый этап опрессовок уже прошел и принес ожидаемые результаты – часть участков показала уязвимости, которые теперь пополнят перечень предстоящих ремонтных задач. Что касается краевого центра, здесь старт работ назначен на 18 мая. Информация о том, какие дома, кварталы и микрорайоны будут временно отключены, регулярно появляется на сайте теплоснабжающей организации, там же доступны и детализированные карты.

Третий год работу барнаульским теплоэнергетикам облегчает уникальный программно-аппаратный комплекс, в основе которого – робот, передвигающийся непосредственно внутри трубопровода. Главная ценность такого помощника в том, что он способен отыскать места, где металл уже истончился, но порыв еще не произошел.

В нынешнем сезоне таким методом обследуют в общей сложности 37,5 км магистральных сетей: в Барнауле 18 км, в Рубцовске 10,7 км, В Бийске – 8,8 км. По словам Александра Гросса, маршрут робота прокладывают исходя из двух условий. Первое касается физических параметров: диагностический модуль попросту не помещается в трубы сечением меньше 400 мм. Второе условие связано с тем, каким способом проложена магистраль – над землей или под ней.

«Когда повреждение возникает на участке надземной прокладки, рабочее место готовится быстро, а устранение занимает минимум времени. Совсем иная картина при аварии на магистральном трубопроводе подземной прокладки. Вспоминается случай в районе ВЗР в Барнауле, когда глубина прокладки трубы была около 6 метров, сверху – слой грунта, ещё и засыпанный строительным мусором. В таких условиях устранение повреждения требует кратно больше времени, ресурсов и трудозатрат, а каждый час отключения означает дискомфорт для потребителей. Именно поэтому приоритет при выборе магистралей для внутритрубной диагностики отдается подземным сетям», – говорит Александр Гросс.

Оценивая ситуацию не по отдельно взятому году, а в более широкой временной перспективе, становится очевидно, что отрасль прошла серьезный путь, и положительные сдвиги в надежности теплоснабжения видны невооруженным глазом.

«Если сравнивать с 2016-2018 годами, когда случались крупные резонансные аварии с отключением больших участков, целых улиц и кварталов, то сегодня ситуация заметно ровнее и стабильнее. В идеале, конечно, хотелось бы вести перекладку опережающими темпами. Однако на сегодняшний день изыскать источники финансирования для таких объемов попросту нет возможности. При этом важно подчеркнуть: если возникает критическая необходимость – как, например, в прошлом году, когда потребовалась срочная замена магистрали, мы берем и меняем. Надежность теплоснабжения городов остается для нас безусловным приоритетом», – подчеркнул Игорь Лузанов.

Автор: Евгений Попов