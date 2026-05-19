Группа "Ленинград" во второй раз приехала в Барнаул Фото: Павел БАСТРЫГИН.

После двухлетнего гастрольного затишья Сергей Шнуров и его группа снова отправились в тур по стране. В понедельник, 18 мая, музыканты добрались до столицы Алтайского края.

Билеты по столичным ценам, внезапные скидки от перекупов в день концерта, игра в шоу «Голос» с многотысячной толпой и признания Шнурова в собственной старости – рассказываем, как прошёл концерт.

Ажиотаж вокруг приезда «Ленинграда» начался задолго до заветной даты. Цены на билеты стали отдельным поводом для обсуждения. Еще 6 апреля «Комсомолка» писала, что самые бюджетные места стоят 6 тысяч рублей и при этом разлетаются моментально. Поклонникам питерского коллектива оставалось лишь наблюдать, как тают на глазах и билеты в фан-зоне за 15 тысяч (их оставалось буквально семь штук) и в аналогичном секторе за 12 тысяч. Проход на танцпол стоил по 6,5 тысяч, а места на трибунах за 8-15 тысяч рублей.

Ценник казался особенно кусачим на фоне соседнего Новосибирска, где группа запланировала сразу два концерта со стоимостью проходок от 3,5 до 9,5 тысяч.

Группа "Ленинград" во второй раз приехала в Барнаул Фото: Павел БАСТРЫГИН.

Многие барнаульцы заняли выжидательную позицию – и не прогадали. Пока официальные кассы держали планку, на сайтах объявлений активизировались перекупщики, готовые отдать билеты за 4,5–5 тысяч рублей с передачей прямо в день концерта. А буквально за час до выхода музыкантов на сцену цены на сторонних агрегаторах и вовсе рухнули: танцпол можно было урвать за 4 тысячи, фан-зону – за 8, а трибуны – от 6,5 тысяч.

«Я настырный капец, я Лужкова пережил!»

За заявленные полтора часа «Ленинград» выдал микс из проверенных хитов и новинок. Предваряя свежий материал, Шнуров иронично извинился перед фанатами со стажем:

«Простите, старики, но новые песни мы тоже пишем!»

Скучать публике не давали ни секунды. Фронтмен постоянно общался с залом. Моментами получился стендап. В какой-то момент Шнуров решил примерить на себя кресло наставника из шоу «Голос». Демонстративно отвернулся от зала, заставив арену петь хором. Выдержав театральную паузу, солист ударил по воображаемой красной кнопке с криком «Да!», развернулся к публике и допел трек вместе.

Группа "Ленинград" во второй раз приехала в Барнаул Фото: Павел БАСТРЫГИН.

В моменте внимание досталось и мужской половине аудитории. Требуя максимальной отдачи, музыкант выдал безапелляционное: «Кто мужики руки не поднимут, тем жены не дадут, а любовницы выгонят!»

Досталось и трибунам. Заметив, что люди на сидячих местах «довольно тухло отжигают», Шнуров потребовал от всех встать на ноги. Часть зрителей восприняла это как шутку и осталась в креслах. Но, как оказалось, спорить с лидером «Ленинграда» – затея гиблая.

«Я настырный капец, я Лужкова пережил!» – выпалил солист, заставив-таки поднять всю арену.

Группа "Ленинград" во второй раз приехала в Барнаул Фото: Павел БАСТРЫГИН.

Во время шоу Шнуров не отсиживался на сцене, а активно спускался к первым рядам. Фанаты тянули к нему руки и дарили букеты. Рассматривая очередную охапку цветов, главный хулиган российской эстрады выдал:

«Я постарел, раньше бутылки таскали, щас цветы... Но тоже неплохо!»

Ровно на экваторе выступления музыканты взяли паузу. «Антракт, негодяи! 15 минут!» – скомандовал Шнуров, настоятельно посоветовав зрителям сходить в туалет (даже если не хочется, потому что «мало ли чего»).

Для Барнаула визит «Ленинграда» стал вторым в истории (ранее ребята заезжали сюда летом 2018-го, – прим.ред). А вот сам Сергей выступал в городе в третий раз – преданные фанаты помнят его приезд в 2009 году с проектом «Рубль» на пляже «Водный мир».

Группа "Ленинград" во второй раз приехала в Барнаул Фото: Павел БАСТРЫГИН.

Уже после концерта в официальных социальных сетях группы появилась благодарность:

«Барнаул, спасибо. Не зря город трудовой доблести – понедельник на Титов Арене получился что надо, такой приём запомнится надолго».

Концерт группы "Ленинград" в Барнауле

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что произошло на концерте группы The Hatters в Барнауле

Группа The Hatters привезла в Барнаул большой юбилейный концерт (Подробности)