Зумеры ругаются реже? Выяснилось, кто чаще матерится в Барнауле

Многих зумеров раздражает мат на работе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Да, использую, да бывает» – так отвечали барнаульцы на вопросы сервиса SuperJob о ненормативной лексике. Судя по результатам очередного исследования, очень многие горожане (74%) употребляют мат в повседневной жизни. При этом 12% ругаются постоянно, а у 62% бранные словечки вылетают время от времени. И все же оплот против брани есть - четверть опрошенных заявили, что никогда не используют нецензурные выражения.

И на совещаниях, и в кулуарах

Судя по опросу, мат часто звучит на работе не только в общении между сослуживцами (на регулярной основе матерятся 23% респондентов, изредка - чуть больше половины), но и на совещаниях. Замечания коллегам по поводу брани при этом мало кто делает - лишь 9% опрошенных. Но опять же половина опрошенных все же ответили, что делали замечания в особых случаях.

Руководители, участвующие в опросе также признавались, что ругаются матом. Однако, судя по статистике – реже подчиненных.

Без мата и без замечаний

Любопытные градации получились по возрасту. Чаще всего нецензурные словечки на работе слышат барнаульцы от 35 до 45 лет. Треть из них признались, что матерные слова залетают в уши постоянно, а 57 слышат их время от времени.

А вот сотрудники младше 35 лет (миллениалы и зумеры), наоборот, чаще заявляют, что не используют мат на работе вовсе. Такой ответ дали больше половины опрошенных. При этом выяснилось, что зумеры реже делают замечания более старшим коллегам из-за ненормативной лексики.

«Поколение Z пропагандирует свободу самовыражения. Они исходят из того, что каждый человек имеет право быть собой, если это не причиняет физического вреда окружающим», - объясняют психологи.

Напомним, что в прошлом году Барнаул оказался в топе самых матерящихся городов России. Похоже, в этом рейтинге он и нынче не сдает позиций.

Читайте также

В этом году Барнаул оказался в топе самых матерящихся городов России