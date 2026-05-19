С 1 июня для семей в Алтайском крае станет доступен новый налоговый «кэшбэк»

В Алтайском крае с 1 июня станет доступная новая мера поддержки для семей с детьми. Специальную выплату могут оформить работающие родители, у которых растут двое и больше несовершеннолетних детей (или не старше 23 лет, если учится очно). Об этом сообщили в отделении Социального фонда по Алтайскому краю.

Можно сказать, что выплата представляет собой налоговый «кэшбэк». Это возврат части налога на доходы физических лиц, уплаченного за прошлый год. Семья получит обратно 7% от ставки НДФЛ. По сути, это разница между стандартным налогом и льготной ставкой, которую перечисляют родителям. Поддержка она положена только тем, кто работает официально и платит налоги.

Выплату могут получить оба работающих родителя. Мама и папа в одной семье оформляют её отдельно друг от друга. При этом она не учитывается при назначении других пособий, то есть её можно получать вместе с ними.

Однако есть и ограничения. Выплата не положена самозанятым, а также тем, у кого в 2025 году не было официальных доходов. Кроме того, доход на каждого члена семьи не должен превышать 1,5-кратный размер прожиточного минимума в Алтайском крае. Имущество семьи не должно выходить за рамки установленного перечня, как и для других выплат Социального фонда, а у заявителя не должно быть долгов по алиментам.

Подать заявление можно с 1 июня до 1 октября через портал «Госуслуги», в МФЦ или лично в клиентской службе Отделения СФР по Алтайскому краю. Заявление рассматривают до 10 рабочих дней, в отдельных случаях – до 20, деньги перечисляют в течение пяти рабочих дней после одобрения.

