Анна Михалкова и Александр Робак. Кадр из сериала «Убойный отпуск» (2 сезон)

В Республике Алтай стартовали съемки второго сезона популярного сериала «Убойный отпуск» (18+) с Анной Михалковой и Александром Робаком в главных ролях.

Во втором сезоне Рома и Люба (Александр и Анна) вновь столкнулись с проблемой в отношениях. Очередной кризис они решают исправить уже проверенным путем – совместным отпуском. Но вместо полюбившейся Турции в этой части курортной комедии герои отправляются на Алтай.

«Но вместо детокс-процедур они ввязываются в полную приключений жизнь контрабандистов», – рассказывают владельцы площадки КИОН.

Это двойная проблема. Выдержат ли отношения такие испытания? Поможет ли это Роме и Любе сблизиться или они окончательно разойдутся?

Режиссером алтайского сезона «Убойного отпуска» стала Анна Пармас. Она призналась, что осталась в восторге от первой части сериала и поэтому согласилась на предложение поработать во второй части проекта.

Съемки сериала. Кадр из сериала «Убойный отпуск» (2 сезон)

«Когда ты снимаешь второй сезон успешного сериала, всегда есть опасность скатиться в повторение: те же герои, снова отпуск. Только теперь не в Турции, а на Алтае. Тут намного больше авантюрных приключений. Героям встретятся добрые люди, страшные хищники, горные реки и, конечно, золотодобытчики. Наши герои даже переболеют золотой лихорадкой, но в финале поймут, что настоящее сокровище — это семья», — поделилась с РБК режиссер ленты.

Сама Анна Михалкова убеждена, что продолжение будет не менее захватывающим и, конечно же, смешным.

«Мне очень интересно, что получится в результате, потому что мою героиню в этом сезоне ждут еще более серьезные испытания. Я уверена, что зрителю будет над чем посмеяться, поплакать, задуматься и сделать выводы», — цитирует Кино Mail актрису.

Компанию Михалковой и Робаку составят Любовь Аксенова, Денис Кузнецов, Максим Стоянов и Мадлен Джабраилова, Ксения Теплова и Николай Шрайбер.

Продолжение сериала выйдет на онлайн-платформе КИОН.

Справка:

Первый сезон проекта «Убойный отпуск» вышел в июле 2024 года. Главные герои оказались на грани развода, но по просьбе беременной дочери отправляются на отдых в Турцию. Но вместо шикарных пляжей и приятного солнца они попадают в криминальную заварушку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Красиво так, что невозможно описать без мата». На Алтае завершились съемки нового российского фэнтези «Колобок»

Красоты Республики Алтай все чаще привлекают съемочные группы крупных отечественных проектов. Где еще, как не здесь снимать фэнтези? Так и решили создатели фильма «Колобок» из полюбившейся зрителям кинофраншизы «Последний богатырь» (подробнее)