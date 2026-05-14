Первый этап гидравлических испытаний: у кого в мае отключат горячую воду в Барнауле?

Первый этап продлится с 18 мая по 1 июня

18 мая стартует первый этап гидравлических испытаний в Барнауле 2026. Рассказываем, у кого отключат воду и сколько продлятся ограничения.

Напомним, что отопительный сезон завершился в Барнауле 29 апреля. Теперь энергетики будут помагистрально проверять трубопроводы. Как отмечают в СГК, с начала проводятся непосредственно сами испытания сетей, затем ремонтируют трубопроводы там, где они прохудились. Если участок теплосетей выдержал заданную нагрузку и не требует ремонта, то энергетики возвращают горячую воду потребителям раньше.

Гидравлические испытания по контурам Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 разделены на четыре этапа. Первый из них стартует 18 мая и продлится до 1 июня.

С 18 мая по 1 июня включительно горячей воды не будет у потребителей М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте это коричневая и зеленая зоны. В их контуре часть Ленинского района: микрорайон Озерный, некоторые дома на улице Гущина, Попова и проспекте Космонавтов, также жители Индустриального района: часть домов на улице Взлетной, Шумакова, Власихинской, Павловском тракте и других. Также сюда входят потребители Центрального района на Змеиногорском тракте, Социалистическом проспекте, на улице Партизанской, Челюскинцев, Пролетарской и ближайших.

Отметим, что во время брифинга в администрации города 13 мая руководитель БТСК Александр Гросс рассказал, что в Барнауле более 1200 км тепловых сетей нуждаются в замене. Чтобы полностью их обновить потребуется около 170 млрд рублей и не менее 15-20 лет работы.

