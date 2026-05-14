«Нам повезло, они делали «джага-джага». Барнаульский зоопарк отметит «бумажную» свадьбу зебр Василия и Зузу

Василий и Зузу. Фото Оксаны Васильевой

В барнаульском зоопарке 16 мая пройдет праздник в честь двух событий: во-первых, 5-летия появления в «Лесной сказке» зебры Василия, во-вторых, в честь двухлетия его помолвки с зеброй Зузу. Об этом сообщает администрация зоопарка.

Самец Василий прибыл на Алтай из Красноярска в мае 2021 года, а два года назад ему привезли невесту Зузу из зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде.

«Василий к тому времени был уже половозрелый, а Зузу еще совсем юная, - рассказывает Сергей Писарев, - самец, увидев Зузу, сразу стал ее покусывать с любовью и уважением, без агрессивных проявлений».

Василий и Зузу. Фото Оксаны Васильевой

По словам Писарева, жених и невеста сначала жили раздельно, а когда Зузу освоилась, их соединили.

«Дерзкий, самодостаточный и живущий сам по себе Василий с пиететом ждал, когда скромная принцесса проявит благосклонность. И дождался. – рассказывает Сергей Викторович. - Живут они в любви и согласии. В книге отзывов есть запись от молодых людей: «Нам повезло! Мы видели, как зебры делали джага-джага. А если делают джага-джага, то мы надеемся на скорое пополнение в их семействе».

Василий и Зузу. Фото Оксаны Васильевой

В праздник, посвященным влюбленной чете, и двухлетию их союза (бумажной свадьбы) в зоопарке запланированы полосатые развлечения: квесты, бесплатный аквагрим и т.д.

«Окрасим этот день в черно-белые полоски - и пусть они принесут нам удачу», - гласит афиша.

Читайте также

«Соблюдаем божью заповедь: каждой твари по паре». Директор барнаульского зоопарка – о любви у животных

Сергей Писарев назвал самые крепкие и преданные пары животных барнаульского зоопарка (подробнее)