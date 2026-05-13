Чтобы стать счастливым, нужно сначала освободить для счастья место – избавиться от того, что опустошает, и отпустить всё, что мешает на рассвете просыпаться с улыбкой. А потом наполнить тем, что радует и вдохновляет. Именно такой философии придерживается алтайский бизнесмен Андрей Сизинцев. Когда-то он выкупил заброшенный маральник и восстановил его – не ради прибыли, а ради внутреннего равновесия.

«К 35 годам у меня было все – бизнес, деньги, возможности. Но внутри вдруг что-то щелкнуло – потянуло к земле. При этом я никогда не жил в деревне. Мама – учитель, папа – инженер. Сам с детства мечтал стать строителем и реализовался в этом. Но вот вдруг потянуло к природе. Будто организм вспомнил то, о чем разум уже забыл…» – рассказывает Андрей Сизинцев.

Осталось одно название…

Когда он приобрел маральник, от него оставалось одно название. Изгородь природного парка была повалена, животных не осталось.

«Сначала восстановили забор. Завезли лошадей, чтобы территория ожила. А через пару лет появились несколько маралов. Первое время я им даже рога не спиливал - просто смотрел, любовался. А однажды утром, встав на рассвете, еще густой туман стоял, увидел поединок маралов. Это было настолько мощно… В тот момент я понял: животноводство – это мое. А почему бы и нет? В душе каждый мужчина – ребенок. У каждого – свои любимые «игрушки». У кого-то – машины, у кого-то – путешествия, у кого-то – женщины. А я развожу животных. Вы только посмотрите, какая грация!»

И он показывает в сторону березняка, где метрах в пятидесяти от нас проходят маралы.

«Я когда сюда, в усадьбу, на маральник приезжаю, то чувствую себя счастливым, – он на секунду замолкает, глядя вслед оленям. – Может, это и есть главное в жизни – найти место, где тебе не надо притворяться».

Кризис отрасли

Однако в этой красивой истории есть и другая сторона. В последние годы отрасль мараловодства переживает кризис. На территории двух Алтаев содержится примерно 80% российского поголовья маралов. При этом около 90% алтайских пантов уходит на экспорт в страны Юго-Восточной Азии, чаще всего в Южную Корею и КНР. При этом на сегодняшний день мировые цены не позволяют алтайским хозяйствам окупать затраты. Предприятия вынуждены сокращать поголовье маралов, сдавая животных на мясо… Кроме того, на мировом рынке прочно закрепились другие игроки. Например, доминирующее положение по производству пантов сейчас занимает Новая Зеландия. Китай тоже не отстает. Причем себестоимость их продукции в десятки раз ниже.

«Сейчас позволить себе заниматься мараловодством могут по сути лишь те, у кого есть другой бизнес, который помогает поддерживать хозяйство», – говорит Сизинцев.

И тут – парадокс. Ученые в один голос твердят: самые эффективные в мире – панты именно алтайского марала.

«Это бесспорно так. Проводилось большое исследование, в котором изучали российские, китайские, новозеландские панты. И алтайские были признаны самыми лучшими, самыми эффективными. Потому что наши маралы живут в дикой среде, в горах, где растет большое количество трав, в том числе эндемиков. А в той же Новой Зеландии, например, их выращивают на полях, которые специально засеивают травой. Климат, кормовая база – все это прямым образом твлияет на состав пантов», – объясняет Ирина Гришаева, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории переработки и сертификации пантовой продукции Всероссийского НИИ пантового оленеводства.

Некоторые мараловоды шепотом рассказывают и вовсе жуткие вещи: в Китае, якобы, оленей кормят гормонами, чтобы снимать урожай рогов по несколько раз в год. И держат их в загонах с бетонным полом…

«Китайцы - очень закрытая нация, они не делятся подробностями. Однако недавно мне попалось исследование о китайском эксперименте ускорения роста пантов с помощью гормонов. Было сделано заключение, что это оказывает негативное воздействие», - рассказывает Гришаева.

Маральник сегодня

Сейчас в маральнике Солонешье обитают около 70 благородных оленей. По сравнению с другими хозяйствами это немного. Но Андрею Сизинцеву этого хватает не только для души, но и для того, чтобы проводить пантовые ванны.

Содержание маралов здесь – полудикое. Они не домашние, но и не совсем дикие. Для них отгорожено 200 гектаров природного ландшафта. Зимой животных кормят овсом и сеном, а летом они находятся на свободных выпасах – питаются на альпийских лугах сочной зеленью, где произрастает множество эндемиков.

В начале весны маралы сбросили старые рога, а на их месте начали набухать новые почки. И это не образное выражение. Новые рожки – мягкие, нежные, бархатистые. Если на них надавить, появляются небольшие вмятины. Растут они очень быстро: до двух сантиметров в сутки. Через пару месяцев их можно срезать. Сезон срезки пантов, как правило, начинается в конце мая – начале июня. С этого момента на Алтае стартует сезон оздоровительного туризма – люди со всего мира едут на маральники. Причем запись на целебные пантовые ванны начинается за год вперед.

«Я считаю, что нужно развивать культуру потребления пантовой продукции и оздоровление пантами в России, а не отправлять их в Корею. Восточная медицина уже несколько веков активно использует панты для сохранения силы и молодости. Их основной принцип – профилактика заболеваний. Панты укрепляют иммунитет, повышают энергетику организма и возвращают жизненные силы. Зачем нам оздоравливать чужую нацию? Мой принцип: ни один пант из хозяйства не уходит на сторону. Всё – здесь. Всё – своим людям», – говорит Андрей Павлович.

Перезагрузка

Сегодня вообще сложился тренд на натуральное оздоровление с помощью природных ресурсов. Перезагрузиться в Солонешье помогают не только пантовые ванны, но и все вокруг - на территории маральника есть стадо овец, милые ягнята, лошади, потрясающие вид на горы, фермерские продукты, баня, песни у костра, невероятной красоты закаты и… полное отсутствие связи.

«У нас специально нет мобильной связи, – улыбается Сизинцев. – Я против того, чтобы человек приехал на ванны и уткнулся в экран. Так нельзя. Помнишь, с чего я начал? Чтобы что-то в себя впустить новое – нужно сначала освободить место. Выкачать из себя чужеродное, шумное, пустое. Только так – полная перезагрузка. Расскажу историю. Приехал ко мне крупный бизнесмен. Расслабился. Отдыхал душой и телом. Пил парное молочко. Ходил на процедуры. В глаза снова появился огонек. На шестой день он поехал в Солонешное, там появилась связь - и, конечно, посыпались сообщения, звонки. Вернулся весь как камень: сжатый напряженный, тело колом. Я ему говорю: научись отдыхать. Ничего не рухнет за десять дней. Ни ваш бизнес, ни мир. А силы и энергию восполнять необходимо. Наш Алтай – идеальное место для перезагрузки, сама природа наполняет здоровье и силой».

Новые технологии

На большинстве маральников пантовые ванны – это, по сути, побочный продукт консервации пантов. После того, как панты срезали, их погружают в горячую воду, потом вынимают, потом снова опускают. И так несколько раз. В итоге часть крови из пантов остается в этой воде – получается этакий целебный «бульон», который и используют для ванн. Однако чтобы этот раствор имел бальнеологический (терапевтический) эффект, необходимо в тонне воды искупать 250-300 килограммов пантов. Но даже тонна воды – это не так много с учетом того, сколько желающих на эти ванны. За сезон через маральники проходит более сотни посетителей. Поэтому одну и ту же воду нередко используют многократно.

«Да, такая технология, когда в одном и том же растворе купаются несколько человек, имеет место быть. Я, честно сказать, к этому не очень хорошо отношусь. Раствор, конечно, потом стерилизуют. Но при высокотемпературной стерилизации часть полезных веществ распадается», – объясняет ученая Ирина Гришаева.

«Я озадачился тем, чтобы обеспечить каждому человеку ванну с индивидуальным раствором и начал искать способ, – рассказывает Андрей Сизинцев. – И однажды известный бийский ученый Владимир Хмелев предложил использовать ультразвуковую установку, которую он создал. Начали пробовать. И даже обратились во Всероссийский НИИ пантового оленеводства с просьбой провести специальное исследование».

«Панты марала содержат около полутора тысяч активных веществ. И для нас, ученых, стоят две главные задачи. Первая – извлечь эти полторы тысячи компонентов без ущерба для их активности. Вторая – переработать их так, чтобы они сохранили свою пользу. Воздействие ультразвуком показало очень хорошие результаты. Это один из наиболее эффективных методов, который позволяет увеличивать выход продукта и повышать его качество», – объясняет Ирина Гришаева.

Во время исследования ученые вывели идеальную формулу необходимого количества пантов и времени воздействия на них ультразвуком для получения лечебно-бальнеологического раствора, который точно будет полезен и не нанесет вред организму. По технологии, одобренной Всероссийским НИИ пантового оленеводства, в Солонешье теперь и делают экстракт для пантовых ванн.

«При традиционном способе обработки пантов (варке), когда в воду переходят полезные биологически активных вещества, очень сложно проконтролировать состав раствора. Это можно сделать только с применением специальной методики, но в горных условиях такие измерения зачастую отсутствуют, – поясняет Ирина Гришаева. – А при применении ультразвукового оборудования изначально задаются необходимые параметры».

Свернуть горы

Говорят, что после пантовых ванн появляется желание и силы «свернуть горы». И ученые объясняют этот феномен:

«Панты восстанавливают обмен веществ. Это их главное свойство, и оно очень важно, потому что в основе большинства болезней лежит именно нарушенный обмен веществ. А это, кстати, одна из главных проблем здоровья россиян. Биологически активные вещества, которые содержатся в пантах алтайского марала, помогают организму перенастроиться и оздоровиться».

P.S.

Маралы в Солонешье ничего не знают ни о кризисе отрасли, ни о мировых ценах на панты, ни об ультразвуковых установках. Эти свободные животные – символ величия и силы Алтая. И когда человек попадает сюда, то вдруг понимает - настоящая гармония не в пантах и даже не в горах. Она в том, чтобы на рассвете просыпаться с улыбкой. И знать: место для счастья внутри себя ты уже освободил.

