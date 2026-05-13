Компания "Мой Дом" не только строит объекты, но и создает комфорт и уют, в том числе с помощью субботников. Так сотрудники не просто наводят порядок на своих территориях, но и выражают бережное отношение к району, в который зашла компания. Здесь появится зеленый квартал "Вышка", который уже отличается новым подходом к жилищному строительству.

"Мой Дом" создает комфорт не только в квартирах, но и на улицах

А это территория рядом с бизнес-центром "О2". Старые листья и мусор вычищают не только с площадки у самого центра, но и зеленой зоны вдоль Партизанской.

"Все сотрудники понимают необходимость, у всех в ДНК, в коде вшито стремление к порядку, стремление к чистоте. Поэтому принуждать никого не пришлось. Это скорее инициатива сотрудников", — поделилась заместитель директора по проектированию компании "Мой Дом" Ирина Дивногорская.

Компания контролирует не только качество строительства, но и состояние городской среды вокруг своих объектов. У будущего жилого комплекса "Искра" в Индустриальном районе прошлым летом заменили асфальтовое покрытие тротуара, проложили новую теплосеть, установили бюст Георгия Жукова. В этом году высаживают березы.

"В этом месте естественным образом сложилось так, что здесь преобладает береза. И чтобы встроиться в общий ландшафт, мы также высаживаем березки", — рассказал руководитель отдела маркетинга компании "Мой Дом" Ярослав Поляков.

А сам будущий жилой комплекс совсем скоро начнет "расти": из необходимых восьми тысяч кубов монолита залито уже полторы тысячи.

"К концу мая планируем выйти полномасштабно с этапа нулевого и перейти к более глобальным масштабным работам. В частности, сейчас уже, в этом месяце, мы приступили к заливке стен и основания под офисные башни", — поделился руководитель отдела маркетинга компании "Мой Дом" Ярослав Поляков.

Вопрос благоустройства – один из ключевых в компании. Сотрудники подтверждают: такие субботники проводятся несколько раз в год. Ведь речь идет не о единичной акции, а о регулярном поддержании чистоты в своем городе.

