Днем 9 мая многотонный трамвай сошёл с путей. Скриншот видео телеграм-канала "Бийск 22"

Праздничный выходной в алтайском наукограде омрачило серьезное ДТП. Днем 9 мая многотонный трамвай сошёл с путей, вылетел на проезжую часть и протаранил бетонный столб. От удара вагон развернуло поперёк дороги, движение транспорта оказалось полностью парализовано. В больницу с травмами увезли двоих маленьких детей и женщину. «Комсомолка» собрала все детали происшествия известные на текущий момент

ДТП с трамваем в Бийске 9 мая 2026

Авария произошла в 12:40 в районе дома № 157 по улице Мухачева. Трамвай модели КТМ 71-605, которым управляла 42-летняя женщина-водитель, ехал в направлении улицы Митрофанова (в сторону вокзала).

В какой-то момент передняя тележка вагона слетела с рельсов. На кадрах с места происшествия, которые публикуют очевидцы, видно, что тяжелую машину вынесло на автомобильную дорогу и развернуло поперек проезжей части. Трамвай остановился только после того, как снес опору линии электропередач.

По информации краевой Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали три пассажира:

Медики скорой помощи осмотрели их на месте и доставили в городскую больницу. Предварительно, пассажиры отделались легкими травмами, сейчас их состояние уточняется.

Официальная версия: на путях был посторонний предмет?

На место ЧП незамедлительно стянулись наряды ГИБДД, оперативные и экстренные службы. Мэр Бийска Виктор Щигрев оперативно прокомментировал ситуацию, озвучив данные от перевозчика:

«По предварительной информации, как сообщили представители "Бийскгортранса", во время движения трамвая в сторону вокзала перед мостом АТС произошел скачок передней части вагона, в связи с чем электротранспорт сошел с рельсов. Возможно, на рельсах что-то находилось», – сообщил глава города.

Точную причину – был ли это посторонний предмет, дефект путей или техническая неисправность самого вагона – предстоит установить полицейской проверке.

Транспортный коллапс и ремонт

Сход трамвая спровоцировал серьезный транспортный затор. Из-за того, что вагон перегородил проезжую часть, автоинспекторам пришлось полностью закрыть движение для автомобилей в сторону вокзала.

Движение электротранспорта также остановлено. Удар вагона сильно повредил опору контактной сети. На месте уже работают аварийные бригады «Бийскгортранса». По оценкам специалистов, столбу необходима полная замена. Ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке займут не менее шести часов.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

