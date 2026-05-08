Чуть не умер от голода. Шеф-повар из Барнаула прятался в джунглях Камбоджи и довёл себя до истощения

Алексей путешествовал по Камбодже на байке. Фото: соцсети

Успешный кулинар, готовивший изысканные блюда для гурманов, внезапно бросает всё и оказывается на краю гибели. Без еды, нормального ночлега и сил. 38-летнего российского шеф-повара из Барнаула Алексея Коротеева нашли в камбоджийских джунглях в таком истощении, что местные жители едва поверили своим глазам. Как успешный кулинар дошел до такого состояния – читайте в материале «КП – Барнаул».

Что произошло?

Алексей Коротеев родился в Барнауле, но профессиональное имя сделал себе в Омске, где много лет работал шеф-поваром и состоял в местной Национальной гильдии шеф-поваров, пишет «Комсомолка». Судя по его социальным сетям, профессия была для него всем: регулярно делился фотографиями мировыми кухнями, авторских десертов и сложных блюд из морепродуктов.

Россию Алексей покинул относительно недавно. Еще в сентябре он публиковал посты, в которых нахваливал сеть японских ресторанов в Воронеже. А затем в его жизни начался азиатский этап. Мужчина отправился в Камбоджу, арендовал скутер и решил проехать всё побережье – от границы с Вьетнамом до Таиланда.

Он активно делился кадрами живописной природы, снимал море и общался с местными. Назвать его отшельником или социопатом сложно. На странице кулинара немало совместных фото с камбоджийцами, которые числятся у него в друзьях. Под одним из таких снимков, сделанным в уличном кафе, Алексей написал:

«Еще раз скажу, что в Камбодже много добрых и щедрых людей, готовых помочь в трудную минуту».

Но 12 марта 2026 года публикации резко оборвались. Незадолго до своего исчезновения из онлайна Алексей успел показать подписчикам, как ночует во время путешествия – в небольшом походном гамаке.

Алексей с местными ребятами. Скриншот видео с личной страницы Алексея в соцсетях

Загадка национального парка

Именно в этом гамаке днём 3 мая Алексея и нашли местные жители, которые случайно наткнулись на обессиленного иностранца. Они сразу вызвали полицию.

Как сообщают камбоджийские СМИ, по указанию начальника полиции провинции Преа-Сианук генерал-лейтенанта Сок Реатды на место прибыл наряд. Россиянина обнаружили в лесистой местности недалеко от пляжа «Голден Силвер бич» в коммуне Риам.

«Мужчина был явно истощен, у него не было еды, и он спал в гамаке. Он попросил власти помочь ему связаться с посольством России», – отмечается в полицейских сводках.

Из-за сильной слабости Коротеева экстренно госпитализировали для оказания первой медицинской помощи. Власти подтвердили, что сейчас он находится в безопасности.

И вот тут в истории начинаются сплошные нестыковки. Национальный парк Риам, где нашли Коротеева, – это не дикие и глухие джунгли Амазонки. Там полно деревень, ходят патрули, есть военные посты. Жизнь буквально кипит.

Как общительный парень умудрился так долго прятаться и голодать, когда спасение было в двух шагах? Версию с жестким похудением отметаем сразу: Алексей и до этого был худым. Выходит, повар либо целенаправленно от кого-то скрывался и боялся выйти на свет, либо у него случился сильный психологический надлом.

Что именно загнало русского шеф-повара в шалаш – знает только он сам. Судя по активности в сети, после спасения он уже брал в руки телефон, но на сообщения журналистов пока не отвечает. Продолжение следует.

