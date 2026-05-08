На открытии выставки Александра Волобуева «Амаркорд Бумбараша» Фото: Марина КОЧНЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая 7 мая открылась фотовыставка Александра Волобуева «Амаркорд Бумбараша». Над уникальным проектом, посвященным Валерию Золотухину, автор работал еще в 2019-м, за полгода до своего таинственного исчезновения. Осенью того года фотограф Александр Волобуев пропал без вести в Москве, с тех пор следы его потерялись.

Как у Феллини

И вдруг эта неожиданная экспозиция, на которой увидели фотографа и даже услышали его голос.

«Амаркорд» отсылает нас к фильму великого Федерико Феллини, в котором одновременно и очарование утерянным раем, и печальная ирония над ним, где воспоминания переплетаются с реальностью, а границы между временами стираются.

«Кому надо, тот поймёт. А кто не поймёт, тому не надо», – процитировала куратор выставки Елена Огнева великого режиссера. Фраза классика итальянского неореализма, по словам Елены Огневой, накладывается и на новый проект в ГМИЛИКе.

«Мы видим необычные фотографии, очень необычные, - заметила Огнева. - В каждой работе своя загадка. К примеру, на одном из фото можем увидеть Валерия Золотухина на открытии музея его имени, который на самом деле был открыт три года спустя после его смерти. Или эпизоды съёмок реального Валерия Золотухина переплетены с какими-то фантастическими иными сюжетами, обстоятельствами, и фото рождает свою отдельную историю. Как и у Феллини, всё недосказано…»

Похожий на инопланетянина

Все недосказано и в истории самого фотографа. Мы когда-то в юности работали с Александром в газете «Молодежь Алтая». И еще с тех пор Саша Волобуев для меня лично был вроде как обычный человек - ироничный, умный, отзывчивый, компанейский. Но одновременно как будто с другой планеты, похожий на инопланетянина, изучающего нас, землян, хитроватым пристальным взглядом. Для него еще с тех пор были интересны глубинные сакральные смыслы и человека, и пространства. И в Сашином монологе, прозвучавшем на открытии выставки в видеозаписи, прозвучала эта мысль.

Стремление фотографа разгадать смыслы бытия прочитывается в самих называниях его выставок: «Магия серебра», «Заповедник веры», «Мифы Укока», «В поисках Беловодья», «Сибирский ковчег», «Антропология».

Потому после исчезновения Александра звучали мысли о том, что не погиб он в Москве, а ушел искать нечто большее… Кто знает…

Фотографии не горят

«Это же просто чудо, что выставка случилась, - не скрывал эмоций на открытии Игорь Коротков, директор ГМИЛИКи. - Через столько лет Александр Павлович, уехавший когда-то на тот роковой съезд фотографов и пропавший, вдруг вернулся к нам со своим творчеством. – Это- как по Булгакову: рукописи не горят. И фотографии настоящие, сделанные в будущее, тоже, оказывается, не горят, не пропадают!»

Коротков добавил, что чудо случилось благодаря Татьяна Стафеевой, бывшей жене Александра Волобуева, передавшей в музей большой комплекс выставочных работ фотографа и материалы его личного архива. В подготовке выставки приняли участие друзья и коллеги.

На открытии выставки Александра Волобуева «Амаркорд Бумбараша» Фото: Марина КОЧНЕВА.

