«Меня затрясло, по телу пошли мурашки!» Четыре трогательные истории поисков людей с потерей памяти

Волонтеры призывают смотреть по сторонам и читать ориентировки Фото: ДПСО "ЛизаАлерт".

Для человека с нарушением памяти найти дорогу домой — задача непростая. Очень часто пожилые люди уходят в неизвестном направлении и забывают обратный путь. Отыскать такого человека бывает невероятно сложно, особенно когда он не имеет при себе никаких средств связи. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Алтайского края поделились трогательными историями поиска людей, которые теряются в пространстве.

И тут случилось чудо

60-летний Евгений Владимирович пропал в Барнауле 5 мая. Вышел из дома - и не вернулся. Родные забили тревогу и сразу же позвонили на горячую линию «ЛизаАлерт». В разговоре выяснилась важная деталь: у мужчины нарушение памяти. А значит, самостоятельно он дорогу домой, скорее всего, не найдёт.

Волонтеры начали прозвон полиции и больниц — кропотливый, незаметный, но требующий много времени процесс, без которого поиск попросту невозможен. В больницах мужчины не оказалось. А это значило только одно: он на улице. И время в таком случае терять нельзя – волонтеры сразу объявили сбор на поиски. На место выехали 28 добровольцев «ЛизаАлерт», ещё 12 человек работали удалённо: координировали, обрабатывали маршруты, готовили снаряжение, продолжали прозвон. Рядом были и родные — помогали, доверяли, ждали.

За ночь поисковые группы отработали 21 задачу. Расклеили ориентировки, осмотрели улицы и дворы, опросили жителей. Собрали карту камер видеонаблюдения — половину просмотрели сразу. Пропавший мужчина попал на восемь камер, но каждый раз след терялся.

Пропавший мужчина попал на восемь камер, но каждый раз след терялся Фото: ДПСО "ЛизаАлерт".

«Мы корректировали зоны поиска, уточняли направления. Общий километраж наших групп составил почти 300 километров. Штаб свернули только в 4:30 утра 6 мая. А днём, в 14:00, снова выехали. Если человек не найден — значит, работа не закончена», - рассказывают волонтеры.

И тут произошло чудо. Добровольцы распространяют ориентировки на своих страницах в соцсетях. И ориентировку на Евгения Владимировича увидела Виктория Лазарева - знакомая одной из добровольцев. Через какое-то время женщина вышла на улицу и заметила очень похожего человека. Присмотрелась — действительно он! Женщина не растерялась, тут же позвонила знакомой и сказала: «Я стою прямо сейчас с пропавшим дедушкой!»

Близко к месту оказался экипаж «ЛизаАлерт». Несколько минут — и он уже был рядом, забрал Евгения Владимировича и отвез домой к родным. Сын, который всё это время был на задачах вместе с волонтерами, не мог сдержать эмоций. Кто-то из добровольцев тоже не мог сдержать слёз, кто-то улыбался. И отдельное спасибо все выразили Виктории - за то, что не прошла мимо.

Повторный прозвон

3 мая днем на горячую линию поступила срочная заявка на поиск бабушки в Барнауле. Галине Федоровне 79 лет, имеются проблемы с памятью. Родные постоянно заботятся о ее здоровье и самочувствии, и беда постучалась для них совсем неожиданно. Как только они поняли, что бабушка пропала, сразу обратились за помощью в полицию и в отряд.

К работе подключилась инфогруппа. Несмотря на то, что добровольцы находились далеко от места, все приложили максимум усилий, чтобы собрать подробную информацию и запустить поиск. По стандартной схеме начался и прозвон больниц, но изначально результата не было.

Изучив место пропажи - частный сектор, стало понятно, бабушка могла уйти в лес, и это пугало. Было принято решение о сборе добровольцев на активный поиск на местности. Около 19:30 большая часть поисковиков уже была на месте, подключились и неравнодушные жители, и родные бабушки.

«И вот в 19:48 долгожданный «Стоп». Этот статус всегда означает определенное напряжение — это значит, что есть информация о том, что пропавший человек, возможно, найден, и в ближайшее время требуется ожидание», - рассказывают в отряде.

И действительно, бабушка нашлась – живой и невредимой, но не в лесу, а в одной из больниц. И все благодаря тщательной работе волонтера Анастасии Мастюгиной.

Поиск Галины Федоровны Фото: ДПСО "ЛизаАлерт".

«Я заступила на дежурство в группе коротких прозвонов. За день мы сделали очень много звонков. Даже когда я выходила в магазин на пару минут, всё равно мысленно возвращалась к поиску и думала о бабушке. Внутри было стойкое чувство: мы обязательно найдём, - делится Анастасия. - Позже решили сделать повторный обзвон всех больниц. И тут я почему-то позвонила в одну из них раньше очереди — хотя по списку она не была следующей. Не зря. Именно там оказалась наша пропавшая. В ту секунду, когда я поняла, что она нашлась, меня затрясло, по телу пошли мурашки. Такие эмоции сложно передать словами. В такие моменты особенно понимаешь: важен каждый звонок, внимательность, важно не сдаваться до самого конца!»

И для Анастасии это был первый статус «Найдена. Жива» –два слова, которые ждет каждый поисковик.

«Эта история — еще одно подтверждение того, что иногда, чтобы найти человека, требуется всего лишь несколько звонков», - отмечают в «ЛизаАлерт».

Девушка осталась рядом

25 апреля на горячую линию отряда поступил звонок от неравнодушной девушки. На улице в Бийске она встретила пожилую женщину, которая была явно дезориентирована. Из разговора стало понятно: бабушка не помнит, куда и зачем идёт, путается в рассказе.

Девушка осталась рядом, но с ней был маленький ребёнок — долго ждать она не могла. Однако и отпустить бабушку было нельзя: та могла оказаться в опасности.

Параллельно с этой заявкой отряд уже вёл активный поиск другого пропавшего человека, поэтому работу пришлось организовывать на пределе возможностей. Волонтеры обратились за помощью в поиске семьи бабушки к специалистам «Островка безопасности».

«Этот проект работает по всей России. В нашем регионе «Островки» есть в магазинах «Пятёрочка»: любой человек может привести туда потерявшегося или дезориентированного, и обученные сотрудники магазина вызовут помощь и не отпустят его одного. Они владеют алгоритмами опроса дезориентированных людей, умеют работать с обрывочными воспоминаниями и проверять данные», – объясняют волонтеры.

Девушка всё это время оставалась на связи и сообщала обстановку. По ее словам, в какой-то момент пожилая женщина резко ринулась от нее вдоль улицы (видимо, в её сознании незнакомка превратилась в угрозу), но позже спокойно вернулась на прежнее место. А затем снова изменилась в поведении — проявила агрессию, что часто бывает в дезориентированном состоянии. Девушке пришлось уйти, но буквально через пять минут на место прибыл экипаж «ЛизаАлерт». Бабушка в этот момент стояла уже в окружении сотрудников полиции, которые также отреагировали на вызов. Они установили личность пожилой женщины и отвезли ее домой.

«Здесь каждый сыграл свою роль, и благодаря слаженной работе цепочки неравнодушных людей мы предотвратили ещё один большой поиск. Заявительница не бросила бабушку, добровольцы и специалисты «Островка безопасности» оперативно включились в отработку задач, а сотрудники полиции установили личность пожилой женщины и доставили ее домой», - отметили в отряде «ЛизаАлерт».

Туда, где жил с супругой

Заявка на поиск 69-летнего Сергея Александровича поступила 25 апреля в 10:39. Было установлено, что дедушка ушел из дома в 7:40 в одном из поселков Смоленского района. Мужчина страдает потерей памяти, и самостоятельно вернуться не сможет.

После сбора информации начались прозвоны всех больниц в округе, параллельно распространялись ориентировки.

«Я выезжаю на место. Там выстраиваем цепочку событий, - рассказывает волонтер Анастасия с красивым позывным «Катунь». - Первое свидетельство — от соседей: дедушка направился в сторону магазина, но ни в одном не появлялся — это подтвердили продавцы и камеры наблюдения. Начинаем патрулировать поселок в поиске новых свидетельств и камер, попутно осматриваем развалины, пустыри, а также люки и колодцы, которых в поселке много, и они не закрыты и не огорожены».

Сергей Александрович сам всех поблагодарил, обнял и пожелал удачи Фото: ДПСО "ЛизаАлерт".

Следующие данные из пожарной части: пропавший прошел мимо около 8:00 и направился в сторону магазина. До него — чуть больше 100 метров и два переулка. Это буквально рядом. Но Сергея Александровича нигде нет, словно испарился! Камеры его не зафиксировали, продавцы и прохожие его не видели.

Волонтеры принимают решение о сборе добровольцев, планируют взлет беспилотника, и на место выезжает несколько экипажей. И тут в разгар поисков на горячую линию поступает информация, которая полностью меняет ход дела. Выясняется, что мужчина попросил одного из автовладельцев увезти его в Бийск - там у дедушки есть жилье, где он раньше жил с супругой. Водитель согласился помочь и высадил его на трамвайной остановке «Трудовая». Волонтеры начали выяснять, куда именно направился мужчина с остановки. Также срочно потребовалось отправить людей по старому адресу.

«Сестра Сергея Александровича была рядом со мной и сильно переживала, - вспоминает Анастасия. - В этот момент ей позвонили наши коллеги из поисково-спасательного отряда «СпасАлтай22» для уточнения информации. Она передала трубку мне. Договорились с инфоргом отряда, что они отправят экипаж по адресу и отзвонятся».

И вот долгожданный звонок вечером: дедушка найден на прежнем месте жительства! Несмотря на радостное известие, сестра Сергея Александровича все еще находилась в сильном стрессе. Отправлять ее вдвоем с братом в деревню было небезопасно. И вновь на помощь пришел экипаж «ЛизаАлерт» - довез до дома.

«Сергей Александрович сам сказал спасибо, всех обнял, пожелал удачи. А мы пожелали ему больше не теряться и всегда быть рядом с теми, кто его любит!» - рассказали добровольцы.

Подсказка волонтеров

Что делать, если вы встретили дезориентированного пожилого человека:

1. Не проходите мимо. Остановитесь, попробуйте заговорить, оцените состояние.

2. Не отпускайте одного. Оставайтесь рядом до приезда помощи.

3. Звоните 112 и на горячую линию «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52. Отряд начнёт поиск родных и направит добровольцев.

4. Также можно обратиться на горячую линию «Островка безопасности»: 8-800-700-29-45 или 8-800-700-09-34 — там подскажут алгоритм действий.

5. Будьте готовы к перепадам настроения. Дезориентированный человек может испугаться, начать агрессировать или, наоборот, внезапно замкнуться. Сохраняйте безопасную дистанцию и ждите помощи.

«Мы хотим сказать очень важные слова. Беда не выбирает особенных семей. Она приходит в самые обычные дома. Никто из нас не застрахован от того, чтобы однажды не дозвониться до близкого человека. Никто не застрахован от того, чтобы нуждаться в помощи незнакомцев. Это не стыдно. И мы говорим об этом не для того, чтобы напугать, а чтобы напомнить: будьте внимательнее к друг другу. Смотрите по сторонам. Читайте ориентировки. Ставьте статусы. Если можете помочь — помогите. Потому что однажды помощь может понадобиться кому-то из вас», - призывают волонтеры.

