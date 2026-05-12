«Цеплялся за надежду, что хотя бы сын выкарабкается». Скончался мальчик, который три месяца был в коме после аварии с лесозовозом на Алтае

Врачи сделали сложнейшую операцию и три месяца боролись за жизнь мальчика

В больнице Скорой медицинской помощи умер 11-летний мальчик, который три месяца был в коме после страшной аварии. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Напомним, ДТП случилось в конце февраля на автодороге Рубцовск- Угловское- Михайловское. 36-летний водитель лесовоза ГАЗ-66 под градусом вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corona. В результате сильного удара легковой автомобиль буквально искорежило.

В легковушке ехала семья. Женщина, сидевшая на переднем пассажирском месте легкового автомобиля, скончалась на месте происшествия. Ее сына с тяжелейшими травмами сначала доставили в ближайшую местную больницу. Нейрохирурги из Барнаула провели ему сложнейшую операцию на месте, а потом пострадавшего перевезли в краевой центр.

Все это время отец мальчика, другие родственники надеялись, что произойдет чудо, и мальчик выкарабкается .

Сообщество в VK «Блогерша Рубцовска» цитирует слова отца, потерявшего сначала жену, а сейчас и сына:

«Кажется, сердце просто не выдержит этой боли. Не знаю, как найти слова… Я потерял жену в аварии. Я цеплялся за надежду и верил, что хотя бы наш сын Степочка выкарабкается… Но увы, его сердце остановилось… Они были моей жизнью, моим смыслом».

Когда пройдет прощание с мальчиком, пока не сообщается. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

