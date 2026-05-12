Вместо песчаных троп — удобные дорожки: "Мой Дом" занялся благоустройством города

Особое отношение к чистоте и организованности на строительной площадке стало визитной карточкой проектов компании "Мой Дом". Свое видение девелопер распространяет и за границы участков, на которых строит жилые дома и бизнес-центры. Этой весной компания потрудилась для благоустройства территорий в Центральном районе города. Инициатива бизнеса стала частью общегородских мероприятий по приведению общественных пространств в порядок после долгой зимы.
В офисе компании "Мой Дом" рассказали: в конце апреля застройщик запустил сразу два проекта по благоустройству пешеходной инфраструктуры в центре города.
Вдоль улицы Партизанской обустроили новый тротуар с асфальтовым покрытием. Обновление коснулось участка от проезда к жилому дому по ул. Партизанской, 70А до границы тепловой камеры на проспекте Ленина. Там, где ранее была песчаная тропинка, теперь проложен удобный ровный тротуар.
Еще один элемент благоустройства появился на участке между проспектом Красноармейским и проездом к дому по улице Партизанской, 105. Здесь организован пешеходный путь, вымощенный тротуарной плиткой. Новая дорожка значительно удобнее для ежедневных передвижений пешеходов.
Как отмечают в компании, участие в подобных инициативах — часть долгосрочной стратегии по формированию комфортной городской среды.
"Мы уделяем огромное внимание благоустройству территории наших комплексов: высаживаем деревья и кустарники, обустраиваем пешеходные связи, организуем уютные уголки для отдыха. Но не только: для нас важно качество пространства вокруг наших проектов. "Мой Дом" планирует и в дальнейшем активно участвовать в проектах по благоустройству Барнаула, взаимодействуя с администрациями города и его районов", — рассказали в компании.
Такие проекты — пример того, как современный бизнес может играть созидающую роль, выделяя ресурсы на общее благо: в развитие благоустройства и создание благоприятной для жителей среды.
