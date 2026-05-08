В Республике Алтай увеличили вознаграждение за информацию о пьяных водителях

Сообщить о нетрезвом водителе можно по номеру 102 или 112 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Республики Алтай объявило настоящую охоту за нетрезвыми головами: теперь за сообщение о пьяном водителе можно получить десять тысяч рублей.

Правительство республики на своих официальных ресурсах рассказало о новой «трезвой» инициативе, главная цель которой сократить в регионе количество ДТП с участием нетрезвых водителей.

Суть идеи заключается в том, что теперь жители и гости региона могут получить до десяти тысяч рублей за то, что сообщат в правоохранительные органы о пьяном водителе на дороге. То есть сумма увеличена в два раза.

«Очевидцу нужно позвонить по номеру 102 или 112 и описать дежурному оператору автомобиль нарушителя, а также сообщить координаты. Таким образом, вы можете предотвратить трагедию на дороге», – говорят в правительстве.

Как получить вознаграждение

В дальнейшем, чтобы получить вознаграждение, гражданину придется собрать пакет документов и подать заявление любым удобным способом:

– в электронном виде через единую систему идентификации и аутентификации;

– письменно почтой;

– лично в республиканский комитет ГО ЧС.

Важно отметить: выплата приходит на банковскую карту заявителя в течение 30 рабочих дней. Главным нюансом является факт подтверждения опьянения водителя. То есть его медицинское освидетельствование.

Напомним, на заключительном в 2025 году координационном совещании по обеспечению правопорядка в Республике Алтай были подведены неутешительные итоги. Согласно официальной статистике, с начала года в регионе произошло около 350 ДТП, из них более 80 с участием нетрезвых водителей. В них погибли 15 человек, 92 получили травмы различной степени тяжести. По итогам отчетного периода невооруженным взглядом был виден рост показателей.

Именно на том совещании глава республики Андрей Турчак пообещал, что работа с очевидцами, которые сообщают о пьяных за рулем, продолжится.

«Усилим информационную борьбу с пьяным вождением. В этом году только 19 жителей получили выплату за сообщения о вождении в нетрезвом виде. Хотя средства в бюджете Республики предусмотрены», – заявил он.

Статистика по ДТП с пьяными водителями в республике действительно неутешительная. Она значительно выше, чем в среднем по России.

Анализ показал, что чаще всего аварии с нетрезвыми водителями происходят вечером в пятницу, в выходные и праздничные дни.

Борьба с пьянством

Чтобы улучшить ситуацию в целом, и не только на дороге, с 1 марта 2026 года в Республике Алтай начали действовать новые правила продажи алкогольных напитков. Теперь приобрести спиртное можно только с понедельника по четверг с 11.00 до 19.00, в пятницу – с 11.00 до 16.00, а по субботам – с 11.00 до 14.00. По воскресеньям и в праздничные дни продажа запрещена полностью.

Помимо этого под запрет попали магазины и «наливайки», расположенные в многоквартирных жилых домах.

