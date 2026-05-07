Пьяный выехал на тротуар. На Алтае осудили водителя, насмерть сбившего школьницу

Авария произошла днем 29 сентября Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

44-летнего жителя Первомайского района Алтайского края признали виновным в ДТП, в котором погибла десятилетняя девочка. Суд назначили ему 7 лет колонии общего режима, сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю.

Трагедия случилась днем 29 сентября прошлого года в селе Первомайском. Школьница возвращалась домой после танцевальных занятий. Девочка шла по тротуару на улице Ленина, когда пьяный мужчина на автомобиле Hyundai Tucson под сильным градусом на скорости выехал на тротуар. В этот момент он якобы отвлекся на телефон, а пил до этого несколько дней из-за жизненных неурядиц

Школьницу тогда госпитализировали, но от полученных травм девочка скончалась в больнице…

1 октября на похоронах ребенка стоял плач.

«Погибла наша ученица. Хорошая, замечательная девочка», - рассказывала «КП» - Барнаул» Юлия Ситник, директор основной образовательной школы в селе Первомайское. По словам учителей, девочка была третьим, младшим ребенком в семье после двух старших братьев.

По заключению экспертизы, доля алкоголя в крови виновника трагедии была больше промилле, что говорит о сильной степени опьянения.

Сразу же после ЧП было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Прокурор поддержал государственное обвинение.

