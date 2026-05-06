Власти двух округов в Алтайском крае жалуются на мусорный коллапс

Мусорные баки в Ключевском округе. Фото: предоставлено ИА «Банкфакс»

Кулундинский и Ключевский округа погрязли в мусоре. В местных администрациях говорят, что ситуация «критическая», так как на некоторых территориях регоператор Славгородской зоны ТКО ООО «Эконтранс» отходы не вывозил уже несколько месяцев. На днях депутаты Алтайского Заксобрания заявили, что будут добиваться смены регоператора, если он в ближайшее время не наладит работу, пишет Банкфакс.

Ключевский округ

Системные сбои в округе наблюдаются с осени минувшего года. Как объясняют в «Эконтрансе», это происходит из-за отсутствия водителя и поломки мусоровоза. На весь округ - только один грузовик, который обслуживает 12 сел. И его поломка или выход из графика приводят к настоящему коллапсу.

«Последние дни машина опять была сломана, пять дней мусор не вывозили, - комментирует ситуацию замглавы администрации муниципалитета по оперативному управлению, ЖКХ, строительству и транспорту Иван Кушнерев. - И так постоянно: два-три дня поработают и опять пропали на несколько дней. В деревнях отходы в лучшем случае вывозятся вообще раз в месяц».

Он подчеркнул, что администрация ведет постоянную переписку с регоператором, уведомляет о ситуации Минстрой региона и прокуратуру. По его словам, прокуратура регулярно привлекает «Эконтранс» к ответственности, но это, увы, не особо помогает разрешить проблему. В связи со сложившейся ситуацией администрация Ключевского округа поддерживают идею депутатов АКЗС о смене регоператора.

В некоторых селах отходы не вывозили уже больше двух месяцев. Фото: предоставлено ИА «Банкфакс»

Кулундинский округ

Не менее сложная обстановка в Кулундинском округе. Начальник отдела благоустройства и природопользования администрации Наталья Киричко подтвердила, что регоператор там также не соблюдает график, местные жители ежедневно жалуются на нерегулярный вывоз мусора. В некоторых селах отходы не вывозили уже больше двух месяцев.

«Вывоз должен быть один раз в три дня, а не в три недели, - подчеркивает Наталья Киричко. - Контейнеры переполнены, жителям приходится складировать отходы рядом. На некоторых площадках уже антисанитария. Ситуация критическая, такого не было ни с одним из предыдущих регоператоров».

Попытки диалога с компанией натыкаются на «глухую оборону». Как говорит начальник отдела, на звонки сотрудников администрации регоператор не отвечает. Более того, «Эконтранс» закрыл чат в мессенджере MAX, куда можно было сообщать о мусоре, и компания частично отрабатывала заявки. Местные жители также не могут дозвониться до регоператора по горячей линии. В связи с этим в округе тоже поддерживают идею о лишении компании статуса регоператора, если ситуация в ближайшее время не улучшится.

Справка

«Эконтранс» работает регоператором в Славгородской зоне с апреля 2024 года. Контракт заключен на девять лет и восемь месяцев. Компания обслуживает 11 муниципалитетов зоны. Кроме того, фирма является регоператором Алейской зоны, в которую входят 10 муниципалитетов.

