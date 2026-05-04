От деменции страдают 2,5 тысячи жителей Алтайского края

Занятия в Клинике памяти включают нейрокогнитивные тренинг и психотерапию Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае ежегодно порядка 300 человек сталкивается с диагнозом деменция. Всего от него страдают порядка 2,5 тысяч жителей. Это тяжелое и необратимое заболевание, при котором поражается головной мозг. Вылечить деменцию полностью невозможно, но на ранних стадиях нарушений когнитивных функций человеку могут помочь в Клинике памяти – это дневной стационар на базе Алтайской краевой психиатрической больницы им. Ю. К. Эрдмана (АККПБ). Как отличить обычную забывчивость от потери памяти и как помогают пациентам, рассказала на пресс-конференции врач-психиатр, исполняющий обязанности главного врача АККПБ Наталья Рукина.

88% выписываются с улучшениями

К факторам риска деменции относят возраст старше 60 лет, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, перенесенные инсульты, наследственность, вредные привычки. Ежегодно снижение когнитивных функций выявляют у 8,5–9 тысяч жителей Алтайского края.

«К сожалению, если у человека уже развивается деменция, мы можем помочь только медикаментозно. Назначаем таблетки, чтобы болезнь, по крайней мере, не прогрессировала дальше. Клиника памяти направлена на то, чтобы профилактировать развитие деменции. К нам стоит обратиться, если человек замечает, что он стал более рассеянным, забывчивым. На этом этапе еще есть возможность откатиться назад, хотя бы близко к норме», – рассказывает Наталья Рукина.

Акцент в терапии делают на немедикаментозных методах. Важно, чтобы у пациента сохранялась способность к обучению и отсутствовали тяжелые психические расстройства. Клиника памяти работает в формате дневного стационара. Занятия длятся на протяжении четырех недель и включают нейрокогнитивные тренинги, направленных на тренировку памяти, внимания и мышления, психотерапию, лечебную физкультуру и дыхательную гимнастику.

Клиника начала работать в Барнауле с 1 апреля 2024 года. На сегодняшний день подразделения также работают в Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби.

«За два года реабилитацию прошли 629 человек, 97% завершили курс полностью. Из них 88% выписаны с улучшением, средний прирост когнитивного здоровья составил 21,9%. Сами пациенты отмечают улучшение настроения и памяти, исчезновение чувства одиночества. Многие из них продолжают общаться после завершения курса реабилитации» – отмечает врач-психиатр.

Чек-ап памяти: проверь себя и близких

Чтобы понять, требует ли ваш случай лечения, можно пройти онлайн-опросник на сайте психиатрической больницы, который определит когнитивный статус. Также существует анкета для родственников обратившегося, если они заметили изменения в его поведении и состоянии.

Пациенты могут обратиться напрямую в клинику или получить направление после диспансеризации в поликлинике по месту жительства.

Угасание умственных способностей может проявлять по-разному. Вот 10 тревожных звоночков, что что-то не так:

1. Человек хорошие помнит события десятилетней давности, но забывает, что только что поел;

2. Перестает успешно справляться с бытовыми делами – приготовлением обеда, уборкой, оплатой счетов, хотя раньше делал это легко;

3. Забывает простые слова, заменяет их описаниями, например, «ну, эта штука, которая пишет» вместо «ручка»;

4. Дезориентируется в пространстве, датах, времени суток;

5. Перестает адекватно оценивать риски, например, может выйти на улицу в легкой одежде зимой, отдать крупную сумму денег мошенникам.

6. Не узнает знакомые лица, теряется у себя дома;

7. Изменения характера и настроения: спокойный человек становится агрессивным, подозрительным, тревожным, плаксивым или, наоборот, полностью безучастным.

8. Потеря интереса к жизни и апатия. Человек перестает заниматься тем, что раньше доставляло удовольствие, не хочет общаться с близкими, сутками сидит у телевизора.

9. Бред, беспричинное беспокойство, подозрения в воровстве («бред ущерба»), обвинения близких.

10. Человек становится неопрятным, перестает следить за гигиеной, ходит в грязной одежде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не застрахован никто». Барнаульский врач написала историю психиатра на грани безумия

Барнаульский психотерапевт написала книгу о гранях безумия, основанную на реальных фактах (подробнее)