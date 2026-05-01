В детстве он мечтал быть космонавтом, а стал лучшим сотрудником ДПС в Алтайском крае. В июне Эльдар Керимов представит регион на Всероссийских соревнованиях «Лучший по профессии», которые пройдут в Орле накануне 90-летнего юбилея со дня образования Госавтоинспекции.

Без права на ошибку

В Алтайском крае завершился отборочный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников дорожно патрульной службы. За звание лучшего боролись больше 30 инспекторов ДПС из разных районов.

Участники проходили самые разные испытания. От огневой подготовки и знаний ПДД до скоростного вождения на патрульном автомобиле и дорожного регулирования в стрессовых условиях.

Абсолютным победителем регионального этапа стал старший инспектор ДПС взвода № 1 отдельной спецроты ГУ МВД по Алтайскому краю Эльдар Керимов. Именно он в июне представит регион в финале Всероссийских соревнований, которые пройдут в Орле. Именно там встретятся лучшие инспекторы со всех регионов России.

Абсолютным победителем регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» стал старший инспектор ДПС Эльдар Керимов Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

Перед поездкой старший лейтенант заглянул к нам в радиостудию и рассказал то, о чем обычно молчат инспекторы. Как он вычисляет пьяных за рулем? Правда ли, что есть «план по штрафам»? Действительно ли женщины-водители пытаются замять нарушение улыбкой? И в каких случаях приходится подвозить пешеходов до дома.

Одно из состязаний для инспекторов ДПС проходило в тире Барнаульского юридического института Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

Командир или товарищ инспектор?

Эльдар признался, что не любит фамильярности. Поэтому даже когда мужчины-водители называют его «командир», не обращает на это внимание. Считает, что самое корректное - «товарищ инспектор».

«Ну какой я командир или начальник, я - должностное лицо. Моя работа – следить за тем, чтоб люди не нарушали правила дорожного движения», - скромно говорит он.

А вот остановленные инспектором женщины-водители порой пытаются пустить в ход свое очарование, улыбаясь и хлопая ресницами.

- И что, это им помогает? – интересуюсь.

- Смотря какое нарушение было. За ремень безопасности – здесь точно только штраф. А вот за грязный номер или забытые фары - можно и предупреждение выписать. Но оно вносится в базу: второй раз уже не прокатит.

А вообще Эльдар не делит водителей по полу, возрасту или манере улыбаться:

- Есть как хорошие водители-женщины, так и плохие водители-мужчины. Это не зависит от пола.

Самый нелепый аргумент

За годы работы Эльдар Керимов слышал сотни оправданий от водителей. Но одно запомнил навсегда. Мужчина уверял судью, что за рулем его автомобиля находилась огромная собака, а инспекторам издалека просто показалось, что это человек.

- Собака в машине действительно была, но точно не рулила! – смеясь, вспоминает инспектор. - Так что номер не вышел. Водителю-нарушителю пришлось понести наказание.

Чуйка на пьяных

Никакой магии - только опыт. Эльдар вспоминает, как раньше останавливал всех подряд, чтобы «набить» руку и глаз. А теперь достаточно одного взгляда:

«Часто пьяный водитель выдает себя тем, что сильно снижает скорость, завидев инспектора, или жмется к осевой линии, к центру дороги, будто прячась. Останавливаешь - и точно, по глазам все понятно, что пьян!»

Для тех, кто отказывается от освидетельствования, надеясь, что это спасет их положение, старший лейтенант однозначно предупреждает:

«Не поможет. Откажетесь на месте - повезем к наркологу. Откажетесь у нарколога - будут санкции. Не поможет ничего. Ни убежать, ни договориться».

«Если нарушил - плачу штраф»

Эльдар по-честному признался – не без греха, с кем не бывает...

«Нарушил – оплати штраф. Я так считаю. Без всяких обид».

И тут не может быть никакого «братства». Если его останавливает другой инспектор, Эльдар спокойно показывает документы. И развенчивает стереотип, что «без нарушения останавливать нельзя»:

«Проверка документов – это и есть основание для проверки. Именно так мы зачастую выявляем тех же лишёнников или пьяных».

Здравия желаю

А еще у инспекторов есть правило:

«Мы никогда не стучим в окно. Это запрещено. Можно повредить стекло, да и просто некультурно. Подходим и вежливо представляемся».

Лучший инспектор Алтайского края признается – когда он подходит к остановленной машине, то готов к чему угодно. Хоть к трупу в багажнике (такого, правда, не было), хоть к наркотикам - а такое случалось, причем останавливали водителя просто для проверки документов, он начинал себя подозрительно вести, а в итоге в машине находили «дурь».

Засады и планы

- Какие у вас любимые места для засад? - спрашиваю.

- Мы не устраиваем засад, не прячемся ни от кого. Выбираем безопасное место на дороге, чтобы остановленные машины не мешали потоку.

- Ну а план по штрафам есть?

- Нет, - смеется. - Наша задача - не выписать как можно больше штрафов, а обеспечить бесперебойное движение, не допустить дорожно-транспортных происшествий.

Сейчас Эльдару Каримову 33 года Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Оштрафовали – и до дома довезли

Штрафовать за нарушение приходится не только водителей, но и пешеходов. Например, за то, что человек в темное время суток идет без фонарика по дороге.

- Это не безопасно. Штрафуем. А потом до дома везем, - говорит инспектор.

- А это что за благородство такое? - спрашиваю я.

- А как иначе? - удивляется Керимов. - Ночь, дорога опасная, водитель может не заметить человека. Если оставить его одного - он может попасть под машину. Мы не бросим. Выписали штраф - и довезли. Это и безопасность, и по-человечески.

А если у пешехода есть светоотражатель на одежде - штрафа не будет. Но главный совет от инспектора: идите навстречу транспорту, чтобы видеть машины, держитесь обочины, а лучше - всегда носите с собой фонарик. И помните: патрульная машина может увезти вас не только в отделение, но и спасти от беды.

Агрессивная толпа и пистолет

Эльдар - человек спокойный. Но однажды на службе все-таки пришлось доставать оружие. В машине, которую он остановил, находилась агрессивная толпа: люди не хотели, чтобы инспекторы оформляли водителя. Кричали, напирали.

«Достал пистолет - утихомирились. Потом оформили спокойно».

Совет: что делать при ДТП

Если авария незначительная и нет пострадавших — не обязательно вызывать аварийного комиссара, но и бояться его не стоит. Главное:

«Сделайте максимум фото: общий план с перекрестком, знаками, разметкой, крупные планы повреждений, адресные таблички домов рядом. Хорошо, если есть свидетели – запишите их номера телефонов, может пригодиться. Если разногласий с другим участником аварии нет - рисуйте схему и езжайте в ГИБДД сами. А вот если ДТП с пострадавшими или машин больше двух - ждите инспектора».

О просто, человеческом…

За формой, погонами, протоколами, проверками документов, штрафами порой даже и не поймешь, что суровый инспектор ДПС может быть еще тем романтиком!

- Дорога на Солонешное – моя любимая. Знаете, какая там красота на рассвете! Картины маслом писать можно! - неожиданно признается полицейский.

Вот так и получается: человек, который однажды доставал пистолет перед толпой, ловит пьяных по взгляду и не верит в собак за рулем, замирает на рассвете на алтайской трассе. Просто потому что красиво.

А на просьбу закончить фразу «Лучший инспектор - это тот, кто…» , наш гость, не задумываясь, отвечает:

- Тот, кто хорошо выполняет свою работу.

Ну а мы желаем лучшему инспектору Алтайского края победы на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства! Он ее точно заслужил.

